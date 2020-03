Sundhedsstyrelsen: Danmark er blandt de lande der tester mest

Sundhedsstyrelsen er blevet mødt med kritik for, at Danmark ikke tester nok personer for, om de er smittet med coronavirus.

Eksempelvis er Sydkorea derimod blevet fremhævet som et land, der har lært meget af tidligere virusudbrud som sars og mers og fra starten har testet bredt.

Direktør Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen afviser kritikken og forventer, at Danmark vil overhale Sydkorea i test.

- Der har været meget fokus på, om vi tester for lidt. Danmark ligger rigtig, rigtig godt i feltet, også sammenlignet med nogle af de lande, der er fremhævet - som for eksempel Sydkorea.

Danmark nærmer sig at teste 1000 personer om dagen, hvilket i forhold til befolkningstallet er højt ifølge Sundhedsstyrelsen.

- Vi har en optimistisk forventning om, at vi kan overhale Sydkorea snart i forhold til testpraksis, siger Søren Brostrøm.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har opfordret lande til at 'teste, teste og teste'. I sidste uge skiftede Danmark fra en strategi om at inddæmme smitten til en strategi, der har fokus på afbødning af smittespredningen.

Meldingen var, at det kun var folk med tydelige symptomer, der skulle testes, mens folk med milde symptomer skulle gå i hjemmekarantæne i 14 dage.

- På det tidspunkt havde vi ikke samfundssmitte, vi havde importeret smitte fra bestemte rejsemål. Kernen i inddæmningsstrategien er, at man er i stand til at forudse, hvor smitten og risikoområder er, siger Søren Brostrøm.

Det er en misforståelse, at Danmark ikke er fortsat med at teste folk samtidig ifølge Sundhedsstyrelsen.

- Når vi laver et strategiskifte, er det ikke en forventning om, at vi skal teste færre, men at vi skal teste betydeligt flere, samtidig med at vi forhindrer smitten i samfundet, siger Søren Brostrøm.

Desuden er meldingen fra WHO blevet 'overfortolket eller misforstået', for den var rettet mod lande som slet ikke er det samme sted som Danmark. Det kan være udviklingslande eller lande som USA, der hidtil ikke har tillagt test den store værdi.

Der er udsendt nye retningslinjer, hvor også sundhedspersonale kan blive testet for milde symptomer.

- Vi skaber en mulighed for, at sundhedspersonale kan komme ind og blive testet, hvis man har milde symptomer. Er man negativ, kan man komme på arbejde igen, siger Søren Brostrøm.