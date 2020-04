Sundhedsstyrelsen: Disse personer skal på arbejde eller i skole

Der har været en del usikkerhed om genåbningen af skoler og dagtilbud, særligt blandt forældre, og derfor har Sundhedsstyrelsen netop udsendt en pressemeddelelse, hvor de forklarer, hvorfor genåbningen er forsvarlig.

'Når Sundhedsstyrelsen vurderer, at det er forsvarligt at åbne for disse tilbud, skyldes det bl.a. den overordnede udvikling i den hjemlige epidemi, som ser ud til at få et mere langvarigt og knap så voldsomt forløb. Samtidig peger viden fra udlandet, herunder Island, på, at der ikke ses så mange smittede hos børn, og børn der får covid-19 får ofte ganske milde forløb, og de smitter sandsynligvis heller ikke så meget', skriver Sundhedsstyrelsen i pressemeddelelsen.

Sundhedsstyrelsen understreger, at genåbningen vil betyde større risiko for smittespredning og en stigning i antallet af smittede.

'For at imødegå dette, har Sundhedsstyrelsen udarbejdet retningslinjer, som stiller nogle meget skærpede krav til skoler og dagtilbud. Det gælder i forhold til rengøring, hygiejne, organisering af undervisningen mv.', står der i pressemeddelelsen.

Der bliver desuden stillet krav om, at børn og voksne, der har symptomer på covid-19 ikke skal møde op eller hurtigst muligt skal tage hjem.

Usikkerhed om personer i risikogrupper

I pressemeddelelsen omtaler Sundhedsstyrelsen også den store usikkerhed, der har hersket, om hvorvidt folk i risikogrupper bør tage på arbejde eller møde op i skole eller dagtilbud.

Usikkerheden skyldes blandt andet, at der har været forskellige udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen og regeringen. Det kom blandt andet til udtryk på et pressemøde, hvor Børne- og Undervisningsminister, Pernille Rosenkratz-Theil, ikke kunne svare på det direkte spørgsmål om, hvem man bør lytte til.

Nu understreger Sundhedsstyrelsen, at de fleste folk, der tilhører risikogrupper, godt kan møde op.

'Når man er i en risikogruppe, så skal man være ekstra opmærksom på at holde afstand og på håndhygiejne, men det betyder ikke, at man ikke kan gå på arbejde, hvis man fx har diabetes. Beskrivelsen af risikogrupper er altså generel. Der kan være nogle få i risikogrupperne, som ikke bør gå på arbejde eller i skole/dagtilbud', står der i pressemeddelelsen.

Det skal du gøre, hvis du er i tvivl

Der er ikke nogen overordnet regel for hvilke risikogrupper, der bør blive hjemme, men Sundhedsstyrelsen skriver blandt andet, at børn der, allerede inden skolerne lukkede, var hjemme på grund af sundhedsforhold skal forblive hjemme.

I tvivlstilfælde bør man tage kontakt til barnets læge for at få en konkret vurderingen, skriver Sundhedsstyrelsen. Desuden kan man tage kontakt til skolens ledelse, der kan vurdere, om det vil være muligt at tage særlige hensyn.

Styrelsen understreger, at selvom der er patienter i en risikogruppe i ens husstand, 'så vil det ikke forhindre, at barnet skal i skole. Men der skal naturligvis altid være særlig fokus på hygiejnen i disse hjem'.

Sundhedsstyrelsen arbejder på at lave en tilsvarende beskrivelse for voksne, men overordnet lyder beskeden, at kun de færreste bør blive hjemme.

'For eksempel vil en velbehandlet diabetes ikke være en hindring for at udføre sit arbejde i en skole eller et dagtilbud, ligesom pårørende til personer i risikogruppen ikke skal sygemeldes eller have særlige hensyn. Personer i risikogruppen, hvor sygdommen er velbehandlet, skal som udgangspunkt heller ikke sygemeldes eller have særlige hensyn', står der i pressemeddelelsen.