Sundhedsstyrelsen: Du må godt kramme børnebørnene

Bedsteforældre må godt kramme børnebørnene.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer om corona, som er blevet offentliggjort mandag formiddag.

For mange bedsteforældre har det været noget af en trist affære, at de i flere måneder ikke har kunnet give deres elskede børnebørn et kærligt kram.

Men det er der altså ikke noget i vejen for nu.

Sundhedsstyrelsen fastslår i sin rapport om blandt andet kontakt-smitte:

'Du kan godt give kram til dine allernærmeste, f.eks. partner, børn og børnebørn, men undgå håndtryk, kindkys og kram til andre end dine nærmeste pårørende'.

Vigtig hygiejne

Sundhedsstyrelsen holder forsat fast i, at man skal begrænse håndtryk, kindkys og kram overfor andre end de allernærmeste i familien.

Ifølge styrelsen er det stadig vigtigt, at man vasker hænder tit eller bruger håndsprit. Man skal hoste og nyse i sit ærme og ikke i hænderne. Vær også opmærksom på rengøring i hjemmet og på arbejdspladsen. Det er stadig meget vigtigt at holde fysisk afstand til andre, hedder det i anbefalingerne.

- COVID-19 er en ny, men ikke grundlæggende anderledes smitsom sygdom. Som person i en øget risikogruppe, bør man derfor følge de normale forholdsregler for infektioner, som man plejer. Det betyder, at det man kunne før COVID-19 epidemien, for eksempel tage på arbejde og passe børnebørn, kan man også i vidt omfang gøre nu, hvis man følger Sundhedsstyrelsens råd, hedder det rapporten.

Sundhedsstyrelsen understreger, at det er vigtigt for personer i en særlig risikogruppe at følge de forholdsregler, som deres læge har givet.

