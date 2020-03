Sundhedsstyrelsen: Europa er det nye coronaepicenter

Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, fortæller, at epidemien har fået et nyt epicenter, som er Europa

Europa er blevet epicentret for coronavirussen.

Det siger sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm på pressemøde torsdag eftermiddag.

Hidtil har Hubei-provinsen i Kina, hvor coronasmitten brød ud, været det globale epicenter. I hele Kina har mere end 3000 mennesker mistet livet på grund af coronavirus. Siden har smitten spredt sig til det meste af verden, men især Norditalien er hårdt ramt.

Her er der flere smittede, end der er sengepladser.

I Danmark er i alt 615 danskere smittet med coronavirus. 'Flere' er intensivbehandling, oplyser Søren Brostrøm. Præcis hvor mange er endnu ikke oplyst.

Alle betragtes som smittebærere

Ifølge direktøren for Sundhedsstyrelsen betragtes alle nu som udgangspunkt som bærere af coronavirussen.

- Vi betragter som udgangspunkt alle som bærere af virussen. Det er derfor, at vi skal holde afstand og god hygiejne, og vi skal som udgangspunkt gå ud fra, at vi har corona, hvis vi får symptomer på forkølelse, hoste og feber, siger Søren Brostrøm.

- Det betyder, at man straks skal isolere sig og holde sig hjemme, hvis man får symptomer. Hold afstand til de nære, og lad helt være med at gå på arbejde.

Ved at antage, at folk har corona vil det betyde, at færre skal testes, fordi man selv omgående skal tage forholdsregler, siger Søren Brostrøm.