Sundhedsstyrelsen fastholder AstraZeneca-pause

Sundhedsstyrelsen holder fast i den to ugers pause, som AstraZeneca-vaccinen er i, og som udløber torsdag i næste uge, siger direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm på et pressemøde.

Det sker, så Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen kan vurdere om vaccinen er sikker at bruge.

Vaccinen fra AstraZeneca er blevet sat i forbindelse med en række blodpropper med usædvanlige symptomer.

På pressemødet kom det frem, at det både er mænd og kvinder, der har oplevet alvorlige bivirkninger, som kan skyldes vaccinen.

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, ved endnu ikke, hvad man vil gøre, hvis et stort antal danskere kommer til at efterspørge at få en anden vaccine end AstraZeneca, hvis den genoptages.

Selv er han dog ikke i tvivl, om han ville tage den:

- Ja, hvis den blev anbefalet af Sundhedsstyrelsen, så ville jeg, lød det fra Søren Brostrøm på pressemødet.

Opdateres ...