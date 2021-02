Sundhedsstyrelsen: Forventer at få 900.000 flere vaccinedoser

Sundhedsstyrelsen forventer, at vi får en del flere vaccinedoser til landet end først antaget.

Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Faktisk kan vi se frem til næsten en million flere vaccinedoser, og det sætter gang i vaccineprocessen:

- Sammenlagt betyder det, at vi kan se frem til at modtage 900.000 flere doser, end vi regnede med i sidste uge – og det betyder så, at vi nu kan forvente at have vaccineret alle, der ønsker det, ved udgangen af uge 25, dvs. senest d. 27. juni. Dermed vil størstedelen af befolkningen være færdigvaccineret, når vi når frem til sommerferien, fortæller Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

Pfizer speeder op

I pressemeddelelsen nævnes det, at det særligt er Pfizer, der fra april vil kunne levere en del flere doser end tidligere beregnet.

'Med den aktuelle opdatering af vaccinationskalenderen vil hele målgruppe 3 have modtaget tilbud om vaccination i uge 8, men også målgrupperne 5, 6, 8 og 10 kan forvente at have modtaget tilbud om vaccination lidt tidligere, end det fremgik af den seneste version af vaccinationskalenderen,' skriver Sundhedsstyrelsen.

FAKTA: De 12 vaccinegrupper og hvornår de forventes vaccineret Sundhedsstyrelsen har en prioriteret rækkefølge for, hvornår danskere vil blive tilbudt en coronavaccine. Samtidig fremgår det af en vaccinationskalender, hvornår de forskellige grupper i vaccinationskøen forventes at have modtaget deres andet stik. Kalenderen har dog visse forbehold, da det er en prognose baseret på estimater for, hvor mange vaccinedoser Danmark vil modtage fremadrettet. Her er et overblik over grupperne, og hvornår de forventes færdigvaccineret. 1. Personer som bor i plejebolig med videre. * Planlagt at alle er vaccineret med andet stik senest i uge 5 i februar. 2. Personer med alder på 65 år og over, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem. * Planlagt at alle er vaccineret med andet stik senest i uge 6 i februar. 3. Personer med alder på 85 år og over. * Planlagt at alle er vaccineret med andet stik senest i uge 9 i marts. 4. Personer i sundheds- og ældresektoren og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion. * Forventet at alle er vaccineret med andet stik senest i uge 16 i april. 5. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, der medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb med covid-19 samt udvalgte pårørende. * Forventet at alle er vaccineret med andet stik senest i uge 15 i april. 6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson. * Planlagt at alle er vaccineret med andet stik senest i uge 6 i februar. 7. Personer med alderen 80-84 år. * Forventet at alle er vaccineret med andet stik senest i uge 15 i april. 8. Personer med alderen 75-79 år. * Forventet at alle er vaccineret med andet stik senest i uge 18 i maj. 9. Personer med alderen 65-74 år. * Forventet at alle er vaccineret med andet stik senest i uge 19 i maj. 10. Personer med alder under 65 år, som har tilstande og sygdomme, der medfører øget risiko for alvorligt forløb ved covid-19. * Forventet at alle er vaccineret med andet stik senest i uge 18 i maj. 11. Personale, der varetager øvrige samfundskritiske funktioner. * Forventet at alle er vaccineret med andet stik senest i uge 18 i maj. 12. Øvrige befolkning udvalgt eksempelvis efter alder. * Forventet at alle er vaccineret med andet stik senest i uge 25 i juni. Kilder: Sundhedsstyrelsen Vis mere Luk

I denne uge modtager Danmark 65.000 doser fra Pfizer og 25.000 doser fra AstraZeneca, mens der ikke kommer nogen vacciner fra Moderna.

Der vil være fokus på at få givet første stik til alle i gruppe 2 i denne uge.

- Vi er nået rigtig langt med at få delt vaccinerne ud til vore ældre medborgere og de allermest udsatte. Og med denne uges vaccineleverancer kan vi få taget endnu et ryk, også med de ældre, som bor i egen bolig, siger Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

