Sundhedsstyrelsen forventer 'snarlig ændring' af isolationsreglerne

SST er i gang med at se på reglerne for isolation, oplyser de til Ekstra Bladet

Sundhedsstyrelsen forventer snart at komme med nye anbefalinger for corona-isolation.

Det oplyser de i et mailsvar til Ekstra Bladet.

'Sundhedsstyrelsen er i gang med at se på anbefalingerne for isolation med en forventning om en snarlig ændring i anbefalingen,' skriver de således.

'Sundhedsstyrelsen vil komme med en udmelding om eventuelle ændringer i den nærmeste fremtid.'

Lige nu ser anbefalingerne sådan ud:

Med symptomer: Du kan bryde isolationen 48 timer efter, dine symptomer er væk. Isolation kan brydes efter 10 dage, hvis symptomerne fortsætter.

Uden symptomer: Du kan bryde isolationen efter syv dage.

Den seneste måned er en tiendedel af befolkningen blevet smittet med coronavirus. Derfor har spørgsmålet om, hvor længe man skal isolere sig, været under debat.

Mange arbejdspladser kæmper nemlig med enormt sygefravær som følge af det store antal dagligt smittede, og dele af erhvervslivet og flere af de borgerlige partier har således opfordret til at ændre anbefalingerne.

Sygehuse presset

Også på blandt andet landets sygehuse, daginstitutioner og plejehjem er man presset af, at så mange ansatte er nødt til at gå i isolation, enten fordi de er smittede, eller fordi de er nærkontakter.

Ekstra Bladet bragte onsdag et opråb fra ledende overlæge på Rigshospitalet Kasper Aaboe. Også han opfordrer til at forkorte isolationsperioden.

- Med udgangspunkt i min hverdag kan jeg sige, at den strategi, der er for isolation nu, gør, at vi mangler personale, sagde han til Ekstra Bladet.

- Det betyder, at vi aflyser operationer dagligt - eller nærmest på daglig basis. Vi aflyser også patienter, som skulle være tilset i vores ambulatorium.

Opdateres ...