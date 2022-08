Sundhedsstyrelsen genindkalder eksperter i PFAS-sag

Sundhedsstyrelsen genindkalder ekspertgruppe efter kritik af anbefalinger til gravide og ammende, der har været udsat for stoffet PFAS.

Det skriver TV 2.

- Nu er der muligvis kommet nogle nye ting, som gør, at vi må se på det igen, og så indkalder vi selvfølgelig ekspertgruppen, siger Niels Sandø Pedersen, enhedschef for Forebyggelse og Ulighed i Sundhedsstyrelsen, til TV 2.

Det sker, efter at flere eksperter har kritiseret styrelsen for at svigte med de nuværende anbefalinger. Her lyder det, at der ikke ses nogen grund til at udskyde hverken graviditet eller amning, selvom man har været udsat for høj eksponering af PFAS.

Men det er lodret forkert, mener tre af de i alt 14 eksperter, der er en del af den ekspertgruppe, der har været med til at lave anbefalingerne.

- Det virker helt forkert, når det står som vores konklusion, at kvinder udsat for høj PFAS-eksponering trygt kan blive gravide og amme. For det mener vi ikke, at der er faglig dokumentation for, siger Philippe Grandjean, der er professor i miljømedicin og forskningsleder ved Syddansk Universitet, til mediet.

Trods kritikken vil Niels Sandø Pedersen dog ikke garantere, at Sundhedsstyrelsen vil ændre anbefalingerne.

Både de konservative, SF og Enhedslisten meldte inden Sundhedsstyrelsens skifte ud, at de ville bede sundhedsminister Magnus Heunicke (S) om at forholde sig til sagen.

- Det bekymrer mig, at eksperters bidrag om sundhedsskadelige konsekvenser tilsyneladende bliver tilsidesat. Derfor synes jeg også, at det er rimeligt, at ministeren sikrer os en redegørelse på, hvorfor Sundhedsstyrelsen har været så defensiv i deres anbefalinger, siger SF's sundhedsordfører, Kirsten Normann.

PFAS er en samlet betegnelse for en række flourholdige, miljøfarlige og svært nedbrydelige stoffer. Det meste kendte er PFOS.

Danske Regioner oplyste i maj, at op mod 14.607 steder i Danmark kan være forurenet med de sundhedsskadelige fluorstoffer.