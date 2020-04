Sundhedsstyrelsen: Gravide i tredje trimester bør arbejde hjemme

For at være på den sikre side anbefaler Sundhedsstyrelsen nu, at ingen gravide, der har kontakt med patienter eller borgere, som er mistænkt for eller har fået bekræftet smitte med coronavirus, bør møde fysisk op på deres arbejdspladser.

I stedet bør gravide i tredje trimester arbejde hjemmefra.

Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

'Det skyldes, at der i enkelte studier fra udlandet ses en øget forekomst af kejsersnit inden termin hos gravide, der bliver indlagt med covid-19 i tredje trimester, og at børnene derfor bliver født for tidligt. Evidensgrundlaget er stadig sparsomt, så Sundhedsstyrelsen følger løbende området og er i tæt dialog med specialister på området,' står der i pressemeddelelsen.

Forsigtighedsprincip

Ifølge Camilla Rathcke, centerchef i Sundhedsstyrelsen, skyldes opfordringen et 'forsigtighedsprincip'.

- Vi skal passe på alle vores gravide medarbejdere og deres kommende børn. Ud fra et udvidet forsigtighedsprincip og af hensyn til det ufødte barn anbefaler vi, at gravide i tredje trimester arbejder hjemmefra, så risikoen for smitte i sidste trimester mindskes, udtaler Camilla Rathcke.

Intet tyder på, at gravide er særligt modtagelige over for smitte, at de har en øget risiko for et mere alvorligt sygdomsforløb med coronavirus, eller at de har øget dødelighed, pointerer styrelsen.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle gravide, der udviser symptomer på sygdommen Covid-19, bliver testet for smitte. Covid-19 er sygdommen, man får af coronavirusset.

Symptomerne minder om dem, man får i forbindelse med influenza.