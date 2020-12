Sundhedsstyrelsen: Hold dig til ét selskab nytårsaften

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at selskaber ikke blandes, og vi ikke samles mere end 10 personer nytårsaften.

Det skriver styrelsen i en pressemedelelse.

Med det stigende smittetal vi ser i Danmark, kommer Sundhedsstyrelsen nu med nye råd til, hvordan man bedst muligt fejrer nytår.

- Vi anbefaler i de nye råd om nytår, at du aflyser aftaler med personer, du ikke plejer at ses med, eller afholder dem virtuelt - også nytårsaften.

- Det indebærer også at begrænse fejringen af årets afslutning til din husstand, og de få personer du plejer at ses med. På den måde passer du bedst på dig selv og andre, siger Helene Bilsted Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen i pressemeddelse.

Ikke mere end 10 personer

Anbefalingen fra styrelsen lyder på, at danskerne skal holde nytår så få som muligt - og aldrig mere end 10 personer skal være samlet ad gangen.

De 10 personer er inklusiv dig selv og din husstand, uanset hvor stort jeres bolig eller lokale er. Det skal samtidig være muligt at holde den anbefalede afstand, også som aftenen skrider frem, skriver styrelsen.

Mange danskere har tradition for, når nytårsklokkerne ringer, at fyre krudt af. Rådet fra Sundhedsstyrelsen her er, at man holder sig til sit eget nytårsselskab hele aftenen, også hvis man går udenfor.

- Nogle har fælles fyrværkeriarrangementer eller -opvisninger, hvor flere mennesker fra nabolaget samles. Det skal man ikke gøre i år. Man skal blive i den mindre gruppe, som man fejrer nytåret med, siger Helene Bilsted Probst vicedirektør i Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en pjece omkring gode råd til nytår, som du kan læse her.