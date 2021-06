Sundhedsstyrelsen holder fast i udelukkelse af vacciner

De danske sundhedsmyndigheder fastholder, at coronavacciner fra AstraZeneca og Johnson & Johnson holdes ude af det generelle vaccinationsprogram.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Beslutningen er truffet ud fra en vurdering af vaccinernes fordele og risikoen for alvorlige bivirkninger.

- Forebyggelsespotentialet ved fremskyndet vaccination har vi blandt andet vurderet i forhold til hvor mange indlæggelser for alvorlig sygdom, der kan forebygges. Dette har vi så holdt op med risikoen for at få alvorlige bivirkninger med store blodpropper og blodpladeforstyrrelser. Balancen mellem mulig gavn og mulige skadevirkninger er stadig ikke favorabel, også selv når vi i vores analyser indlægger forudsætninger, der skal trække i vaccinens favør

- I vores opdaterede vurdering indgår også, at de mRNA-vacciner, som vi anbefaler, også har vist sig at være en del mere effektive i forhold til at forebygge sygdom og smitte, også i forhold til nye varianter, siger vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, Helene Probst.

Styrelsen fastholder derfor sin afgørelse fra maj, hvor det blev besluttet, at vaccinen fra Johnson & Johnson ikke skulle indgå i vaccinationsprogrammet.

Vaccinen nåede inden da aldrig at blive taget i brug i Danmark.

Siden har sundhedsminister Magnus Heunicke (S) bedt sundhedsmyndighederne om at revurdere beslutningen.

Imens er der efter et ønske fra et flertal i Folketinget blevet etableret en særligt ordning, hvor danske borgere kan vælge at blive vaccineret med Johnson & Johnson.