Sundhedsstyrelsen: Ikke nødvendigt at sende hel gymnasieklasse hjem

Opdateret 11.07: Det er blevet præciseret, at de nye retningslinjer er henvendt til ungdoms- og voksenuddannelser.

I et nyt sæt retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen gøres det nu klart, hvordan et gymnasium bør reagere, når man konstaterer et udbrud på skolen.

Her præciserer styrelsen nu, at det ikke nødvendigvis er nødvendigt at sende en hel klasse hjem, når en enkelt elev er smittet.

I stedet skal man opspore den smittedes nære kontakter, som skal sendes hjem, mens resten kan blive.

Det gælder også, hvis den smittede er medarbejder.

De nye retningslinjer drejer sig om klasser på ungdoms- og voksenuddannelser.

'Det er vigtigt, at retningslinjen følges, men det er ikke nødvendigt, at skoler eller uddannelsesinstitutioner lægger et ekstra sikkerhedslag ind,' siger vicedirektør Helene Probst i meddelelsen.

'Nogle skoler har sendt fx flere klasser hjem ved enkelte tilfælde af smitte eller sendt klassen hjem, selvom det smittede barn ikke havde været på skolen 48 timer forud for symptomer.'

Noget kunne tyde på, at der indtil nu ikke har været klarhed nok over, hvordan skolerne skulle håndtere coronasmitte blandt elever og medarbejdere.

'Jeg forstår godt, at man gerne vil være ekstra forsigtig, og at man kan være i tvivl, og derfor har vi forsøgt at blive endnu mere præcise,' siger vicedirektør Helene Probst.

De nye retningslinjer er udsendt til offentlige og private daginstitutioner.

Men Sundhedsstyrelsen skriver, at de også kan være relevante for dagshøjskoler og videregående uddannelser.