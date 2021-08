En udvalgt gruppe danskere bliver nu indkaldt til tredje dosis med coronavaccinen.

Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelse.

'Det drejer sig først og fremmest om personer med visse typer ondartede blod- og knoglemarvsygdomme, personer, der er organtransplanterede, personer i dialyse og personer, der har fået behandling med særligt immunsupprimerende lægemidler eller har været i aktiv kemoterapi i løbet af 2021,' står der i pressemeddelelsen.

Der skal gå mindst en måned siden andet stik, før tredje stik bliver givet, og gerne inden for ni måneder efter.

I meddelelsen siger Helene Probst, vicedirektør i styrelsen, at langt de fleste personer, der har nedsat immunforsvar, forventes at være godt beskyttede mod et alvorligt sygdomsforløb, når de er færdigvaccinerede. Men personer med svært nedsat immunforsvar har en væsentligt nedsat eller manglende effekt af vaccinen.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Sundhedsstyrelsen: Indkalder sårbare til tredje stik Sundhedsminister Magnus Heunicke fortalte sidste mandag, at tilbuddet om et tredje stik ville komme - spørgsmålet var nærmere hvornår.

Detaljeret liste

Det er en helt særlig gruppe, der får tilbuddet for nu.

'Vi har lavet en detaljeret liste over, præcis hvilke borgere der er omfattet af det nye tilbud, så forhåbentlig kan langt de fleste borgere selv se, om de er omfattet. For de kender deres egen sygdom eller behandling,' siger Helene Probst.

Der står ligeledes, at retningslinjerne for, hvem der tilbydes den tidlige revaccination, er baseret på den evidens, der er på området, og anbefalinger fra faglige eksperter.

Endnu ikke godkendt til tredje stik

De to vacciner, Danmark bruger i vaccinationsprogrammet, Pfizer og Moderna, er endnu ikke godkendt til tre-stiks-forløb.

'Det skal borgeren naturligvis have at vide, inden de beslutter sig for at sige ja tak – og det skal både være i form af skriftligt materiale, som vi udarbejder, og samtidig skal de på vaccinationsstedet sikre, at borgeren har læst og forstået materialet,' siger Helene Probst.