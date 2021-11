Sundhedsstyrelsen indkalder til pressemøde om børnevaccination

Fredag eftermiddag vil Sundhedsstyrelsen fortælle om sine planer for at udvide vaccinationsindsatsen til at omfatte børn i alderen 5-11 år.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Baggrunden er, at Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, har anbefalet at bruge coronavaccinen fra Pfizer/BioNTech til børn mellem 5 og 11 år.

EU-Kommissionen ventes snart at godkende brugen.

Herefter bliver det op til Sundhedsstyrelsen at beslutte, om den vil godkende vaccinen til brug i Danmark til børn i den aldersgruppe.

De planer vil Sundhedsstyrelsen fortælle mere om på en pressebriefing fredag klokken 14. Her vil også Lægemiddelstyrelsen deltage.

- Lægemiddelstyrelsen vil orientere om godkendelsesgrundlaget for vaccinen til de mindre børn, lyder det i pressemeddelelsen.

Fra Sundhedsstyrelsen vil deltage vicedirektør Helene Probst. Fra Lægemiddelstyrelsen vil deltage direktør Lars Bo Nielsen.

Pressebriefingen vil finde sted i Eigtveds Pakhus i København.

