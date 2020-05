Sundhedsstyrelsen: Kan være sammenhæng mellem coronavirus og alvorlig børnelidelse

Meldinger fra udlandet har fået Sundhedsstyrelsen til at undersøge, om der er en sammenhæng mellem coronavirus og den alvorlige børnelidelse Kawasakis syndrom.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

'Efter meldinger fra udlandet om en mulig sammenhæng mellem COVID-19 infektion hos børn og et stigende antal tilfælde af inflammationstilstande, der har træk tilfælles med såkaldt Kawasaki syndrom og toksisk shock syndrom, har Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og børnelægerne i Danmark iværksat undersøgelser af, om der er en sammenhæng,' skriver Sundhedsstyrelsen.

Overlæge i Sundhedsstyrelsen uddyber:

- Det er vigtigt at huske, at der er tale om sjældne tilstande, og indtil videre er der tale om en mistanke om en forbindelse med covid-19. Nogle børn med disse tilstande er testet positive for covid-19, men andre er ikke. Der er dog mistanke om en generel stigning i antallet af børn med symptomer på Kawasakis syndrom under covid-19-pandemien.

- Der er også set børn væsentligt over fem år med symptomer på Kawasakis syndrom, hvilket er usædvanligt. Det er derfor vigtigt, at alle med ansvar for behandling af børn er opmærksomme på symptomer på tilstandene - uanset barnets alder og om det har eller har haft tegn på covid-19 eller ej, siger overlæge Bolette Søborg.

Samtidig opfordrer Sundhedsstyrelsen alle forældre til at være ekstra opmærksomme.

