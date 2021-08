Sundhedsstyrelsen klar med nye retningslinjer

For en uge siden ændrede Sundhedsstyrelsen anbefalingen om en meters afstand, og nu er styrelsen atter klar med nye, lempede retningslinjer.

Denne gang handler det om, hvornår man er en nær kontakt til en coronasmittet person.

- De nye retningslinjer betyder, at man fremover vil være nær kontakt, når man har været inden for en meters afstand, i stedet for de tidligere to meters afstand, af en smittet person i mere end 15 minutter, siger vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, Helene Probst, i en pressemeddelse.

Færre skal testes

Desuden skal personer, der har været nære kontakter til nære kontakter, ikke længere testes, da Deltavarianten nu er så udbredt, at det er den dominerende variant.

Den nye lempelse kan finde sted på grund af den høje vaccinationsdækning, og hvor vi generelt nu er i epidemien. Tirsdag stod det klart, at kontaktallet for fjerde uge i træk er på 1, hvilket betyder, at epidemien er stabil.

- Vi ved, at vaccinen beskytter godt mod at blive smittet med Deltavarianten og mod at få et alvorligt forløb med covid-19. Derfor kan vi justere på retningslinjerne for kontaktopsporing, så de bliver lidt mindre indgribende i hverdagen, siger vicedirektøren.

Afviser ikke nye stramninger

Sundhedsstyrelsen afviser ikke, at reglerne kan blive strammet igen, hvis der kommer nye varianter, som viser sig at være mere alvorlige eller udfordrer vaccinen. Men på nuværende tidspunkt er epidemien under kontrol.

Tirsdag meddelte sundhedsminister Magnus Heunicke, at tre ud af fire danskere over 12 år er færdigvaccineret.

- Vi når i dag en markant milepæl: 75 % af alle danskere på 12+ år er nu færdigvaccineret!, skrev ministeren på Twitter, hvor han samtidig opfordrede de, der endnu ikke er vaccineret, til at blive det.

Nyt studie: Immuniteten falder efter seks måneder