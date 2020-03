Sundhedsstyrelsen med ny anbefaling: Bliv hjemme

Nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen om at blive hjemme i to uger, hvis man kommer fra et af de særlige risikoområder

Udbruddet af coronavirus udvikler sig hurtigt i en række lande, herunder også Italien, som er et populært feriemål for mange danskere.

'Det øger risikoen for at vi får indført tilfælde af COVID-19 i Danmark, således som vi allerede har set det siden fik konstaterede det første tilfælde i Danmark d. 27. februar,' skriver Sundhedsstyrelsen tirsdag aften kl. 18.08.

På grund af den hurtige udvikling i Norditalien opdaterede Udenrigsministeriet også deres rejsevejledninger i går, mandag 2. marts.

Nye anbefalinger til borgere

På den baggrund indfører Sundhedsstyrelsen nye anbefalinger i forhold til borgere, der siden 2. marts 2020 er kommet hjem fra et af de særlige risikoområder.

'Det er relevant i den situation vi står i nu, med flere smittede fra de fire regioner i Italien, men som også tidligere udmeldt kan det udvikle sig yderligere', skriver Sundhedsstyrelsen.

'Da situationen i Italien og andre lande kan udvikle sig yderligere, indfører Sundhedsstyrelsen nu krav til personale på sundheds- og ældreområdet, det vender hjem fra rejse i risikoområder, hvor der er betydeligt smittespredning med COVID-19.'

Bliv hjemme i 14 dage

Personer, der ikke arbejder i sundheds- og ældresektoren, anbefaler Sundhedsstyrelsen at blive hjemme indtil 14. dag efter de er udrejst fra et af de særlige risikoområder.

Besøg ikke sygehuse

Og de skal under alle omstændigheder ikke besøge sygehuse, plejecentre m.v., hvor der er personer som er særligt sårbare og udsatte hvis de bliver smittet med COVID-19.

'Vi opfordrer arbejdsgivere og uddannelsesinstitutioner til at bakke op om vores anbefalinger, så vi kan forebygge smittespredning i samfundet,' siger Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, som samtidig understreger at borgerne skal være opmærksom på symptomer som feber, hoste eller åndenød, og selvisolere sig hvis de bliver syge og ringe til lægen, i stedet for at sætte sig i venteværelset uden aftale.

Alle, der inden for de sidste 14 dage har været i et land eller område, med generel eller lokaliseret smittespredning, eller som har været i kontakt med en patient med coronavirus, skal fortsat ringe til læge, og ikke møde op i venteværelser m.v.