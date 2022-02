Sundhedsstyrelsen misinformerer forældre om coronavacciner til børn

Hvis man som forælder er i tvivl om, hvorvidt man skal lade sit barn vaccinere imod covid-19, er det oplagt at søge information på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Men styrelsens argumenter er ikke opdateret i forhold til omikronvarianten, og i et spørgsmål/svar-afsnit om vaccination af børn står der blandt andet.:

'Vi ved, at vaccinerne er meget effektive og giver en god beskyttelse mod at blive smittet med covid-19'.

Der står også, at der kun er 'få tilfælde, hvor personer bliver smittet med covid-19 på trods af vaccination'.

Det skriver Information.

Forældede informationer

Camilla Foged, professor i vaccinedesign på Københavns Universitet, siger til Information, at formuleringerne er forældede.

- Det lyder som noget, der er skrevet om deltavarianten. Det passer i hvert fald ikke længere.

Formuleringerne er problematiske, mener Anton Pottegård, professor i brug af medicin på Syddansk Universitet.

- Nogle af de oplysninger, Sundhedsstyrelsen lægger ud til forældre, er åbenlyst forældede, siger han til Information.

- Det sætter de forældre, som søger information om vaccinerne, i en unødvendigt dårlig situation.

Underlig situation for forældrene

- Oplysninger, der er to måneder gamle, er under en pandemi at betragte som oldnordiske, og det gælder særligt her, hvor det taler ind i den virkelighed, der var før omikron. Det efterlader forældre i en underlig situation, hvor de ikke kan bruge informationen fra Sundhedsstyrelsen til at træffe deres valg ud fra. Det, synes jeg, er uheldigt, siger han.

Sundhedsstyrelsen har flere gange sagt, at den vil indhente ny viden og genbesøge sine argumenter for at tilbyde en vaccine til de fem til 11-årige, efter at omikron er blevet den dominerende variant. Men styrelsen har endnu ikke gjort det.

Hovedargumentet for at anbefale vaccinen har hele tiden været hensynet til smittespredningen og epidemikontrollen, men omikron smitter mere og giver flere gennembrudsinfektioner, og derfor er Sundhedsstyrelsens hovedargument for at vaccinere børn udfordret.

Nye anbefalinger på vej

Enhedschef i Sundhedsstyrelsen Bolette Søborg siger, at de nye anbefalinger er på vej.

– De seneste tal fra Statens Serum Institut viser, at der ikke er flere smittede per 100.000 blandt de uvaccinerede børn end blandt de vaccinerede børn.

- Så er det rigtigt, når I skriver, at der er en beskyttelse imod at blive smittet med covid-19?

- Ja, det er det. Men god beskyttelse, det, vil jeg godt medgive, er et fluffy udtryk.

– I skriver også, at der kun er »få tilfælde, hvor personer bliver smittet med covid-19 på trods af vaccination«. Passer det?

- Nej, det passer ikke i forbindelse med omikron.

– Men det står på jeres hjemmeside?

- Det beklager jeg. Så må vi få det rettet til.

– Der er masser af fake news og misinformation om vacciner i omløb. Burde man ikke kunne stole på sundhedsmyndighedernes oplysninger?

- Jo, det skal man da kunne. Det er også det, vi tilstræber.

– Jeres side med information om børnevaccination er sidst opdateret den 26. november 2021. Er det godt nok i en pandemi?

»Nej, der vil jeg medgive, at den skal vi opdatere i forhold til omikron, så det må vi gøre hurtigst muligt, siger Bolette Søgård.