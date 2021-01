Sundhedsstyrelsen mister magten i ny lov

Sundhedsstyrelsen, den øverste sundhedsfaglige myndighed i landet, får permanent frataget stort set alle beføjelser i det forslag til en ny epidemilov, som skal være fundamentet for den videre håndtering af coronakrisen og bekæmpelsen af smitsomme sygdomme i fremtiden.

Det fremgår af det lovforslag, som regeringen har i høring netop nu, og som skal træde i kraft den 1. marts. Det skriver Jyllands-Posten.

»Sundhedsstyrelsen er nærmest ikkeeksisterende. Dens rolle er skrevet ud. Jeg kunne ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt godt ønske mig en stærkere rolle til den faglige ekspertise,« siger Kristian Lauta, juraprofessor ved KU.

Før coronakrisen afgjorde Sundhedsstyrelsen med direktør Søren Brostrøm i spidsen?, hvilke sygdomme der var så farlige, at det berettigede indgreb i danskernes liv – f.eks. tvangsisolation – ligesom styrelsen bestemte, om skoler eller institutioner skulle lukke.

Med regeringens nye lovforslag vil Sundhedsstyrelsen formelt skulle fastsætte, om en sygdom kan betragtes som »alment farlig«, hvilket åbner for at indføre visse tvangsindgreb. Sundhedsministeriet skriver imidlertid direkte i lovens bemærkninger, at covid-19 hører til i den kategori – stik imod styrelsens gældende vurdering.

Dertil kommer, at regeringen og Folketinget selv kan beslutte, om en sygdom skal betragtes som »samfundskritisk«, hvilket åbner for at iværksætte alle lovens restriktioner – f.eks. forsamlingsforbud eller lukning af dagtilbud og skoler.

Susanne Axelsen, formand for Lægevidenskabelige Selskaber, ser gerne, at Sundhedsstyrelsens rolle i en ny epidemilov bliver styrket.

»Det er svært at anfægte, at magthaverne skal træffe beslutningerne. Men de skal selvfølgelig ikke afkoble sundhedsfagligheden, når det handler om at definere sygdomme,« siger hun til Jyllands-Posten.

Sundhedsstyrelsen og sundhedsminister Magnus Heunicke har ingen kommentarer.