Sundhedsstyrelsen nægter at fremskynde tredje stik

Et nyt studie foretaget af Statens Serum Institut antyder, at beskyttelsen mod smitte falder drastisk over en seks måneders periode.

I studiet, som Berlingske har beskrevet, fremgår det, at Pfizer-vaccinens beskyttelse daler til 6,7 procent for ældre over 65 år.

Men det får altså ikke Sundhedsstyrelsen til at ændre procedurer, selvom en stor del af gruppen stadig venter på booster-stikket.

Ekstra Bladet har spurgt Sundhedsstyrelsen, om det er et tilfredsstillende tempo, de ældre bliver vaccineret i i øjeblikket, når man tager studiet i betragtning, og om de vil gøre noget ved hastigheden.

'I DK er vi allerede langt med revaccination af borgere over 65 år. Eftersom langt de fleste i denne gruppe havde fået 2. stik før den 1. juni, vil alle også være inviteret inden 1. december. Der er derfor ikke behov for at ændre på intervallet,' lyder det fra Sundhedsstyrelsen i et skriftligt svar.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for booster-stikket fastholdes dermed på seks måneder og 14 dage, efter at andet stik er givet.

Der er i studiet en rækker usikkerheder forbundet med beregningerne, da gruppen af vaccinerede ældre over 65 år sammenlignes med uvaccinerede i samme aldersgruppe. Men den sidstnævnte gruppe er ikke stor.

Effekten falder

Ekstra Bladet har tidligere talt med Palle Valentiner-Branth, der er afdelingschef hos SSI, og som står bag den nye undersøgelse.

Han fortalte dengang, at flere studier har vist, at effekten af vaccinen generelt falder over tid.

Til Berlingske erkender han, at beskyttelsen mod smitte for gruppen på 65 år eller over falder, men at der stadig er god beskyttelse mod et alvorligt sygdomsforløb.

- Men det er rigtigt, at vaccinens beskyttelse mod infektion for gruppen af dem over 65 år, der blev vaccineret tidligst, er ret lav. Det understøtter, at det er en god idé, at den gruppe er begyndt at få det tredje stik, siger han til Berlingske.

På en pressebriefing fredag meddelte sundhedsminister Magnus Heunicke, at det tredje stik, booster-stikket, vil blive tilbudt til yderligere 450.000 danskere i denne uge.