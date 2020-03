Sundhedsstyrelsen: Nu skal kun de mest alvorligt syge behandles

Sundhedsstyrelsen skifter strategi i kampen mod coronavirus, så fokus nu er på at behandle de mest alvorlige sygdomstilfælde

Myndighederne vil nu fokusere på at behandle de mest alvorlige sygdomstilfælde i forhold til coronavirus.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen torsdag formiddag, skriver Ritzau.

I alt er 615 personer smittet med coronavirus i Danmark, oplyser Sundhedsstyrelsen torsdag formiddag.

Ti personer er indlagt, heraf er to i kritisk tilstand. Det oplyste myndighederne onsdag aften på et pressemøde med statsminister Mette Frederiksen (S) i spidsen.

Myndighederne har dog aldrig lagt skjul på, at der kan være tale om et stort mørketal. Antallet af smittede forventes derfor også at stige de kommende dage og uger.

I alt er 2761 blevet testet i Danmark. Tidligere lød tallet på 2177.

Skifter strategi

Tidligere har fokus været på at inddæmme virussen ved at teste alle dem, der har rejst i lande med mange smittede, og samtidig finde personer tæt på de smittede og sætte dem i karantæne. Men nu vil man altså prioritere anderledes.

- Det betyder, at de patienter, der har lette symptomer, skal blive derhjemme, mens de patienter, der har det skidt, skal ringe til deres praktiserende læge. Den praktiserende læge vil så vurdere deres sygdomsgrad og behov, siger Helene Bilsted Probst, centerchef i Sundhedsstyrelsen, i en pressemeddelelse.

Selvom myndighederne skifter strategi, vil der fortsat være fokus på at undgå spredning af virussen.

