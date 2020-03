Sundhedsstyrelsen: Så mange kan dø

'Ud fra den viden der aktuelt findes om de kliniske forløb af COVID-19 (coronavirus, red.) vurderes, at 80 procent har mild til moderat sygdom og 15 procent vil have sygdom, der medfører behov for sygehusbehandling og 5 procent vil have behov for intensiv sygehusbehandling, skriver Sundhedsstyrelsen i en risikovurdering, der netop et blevet offentliggjort.

11.200 indlagt på sygehuse

'Dette betyder, at 11.200 patienter forventes at have behov for indlæggelse over hele epidemiperioden, hvoraf 2.800 forventes at få behov for intensiv behandling,' skriver Sundhedstyrelsen.

1.680-5.600 patienter

'Den estimerede dødelighed for COVID-19 (coronavirus, red.) er 0,3 -1% varierende over aldersgrupper. Det betyder, at COVID-19 (coronavirus, red.) estimeres at kunne medføre en overdødelighed i størrelsesordenen 1.680-5.600 patienter.'

'Det er dog forventningen, at det danske sundhedsvæsen vil kunne iværksætte særdeles effektive tiltag, der gør at dødeligheden forventes at være i den lave ende af spektret,' håber Sundhedsstyrelsen.