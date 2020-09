Sundhedsstyrelsen: Snottede børn må komme af sted

Er dit barn blevet ringet hjem fra dagsinstitution med løbende næse, eller har din kommune helt andre regler? I begge tilfælde vil vi gerne høre fra dig. Skriv en mail til journalist Marie Nørgaard, eller send en sms til 1224.

Der er stor forskel på, hvordan landets daginstitutioner tolker retningslinjerne omkring corona.

Ekstra Bladet har de seneste dage beskrevet, hvordan børn i nogle kommuner er blevet sendt hjem fra institutioner med snotnæser, der har udløst coronafrygt, mens snottede børn i andre kommuner fint kan lege videre på grøn stue.

Men at sende børn hjem i dagevis, fordi næsen løber, er at gå for langt, mener Helene Probst, der er konstitueret vicedirektør i Sundhedsstyrelsen.

- Klart snot er ikke nok til at sende børn hjem, siger hun til Ekstra Bladet.

Luftvejene

- Vi kender alle sammen til klar snot fra næsen, når man for eksempel har cyklet eller været aktiv udendørs. Den slags snot er ikke tegn på sygdom. Og det er ikke grund til, at barnet ikke skal i institution, forklarer hun.

- Det, vi taler om, når vi taler snot, så skal det optræde sammen med andre symptomer - typisk fra luftvejene.

- Hvad så med gul snot, grøn snot eller midt-i-mellem-farvet snot? Snot alene er jo ikke et symptom på covid-19.

- Jamen, hvis dit barn er forkølet eller har grønt eller gult snot og ikke kan lege, som det plejer, så er dit barn ikke rask, og så skal det ikke i institution. Sådan var det også for corona. Det handler om virus og smitte generelt.

Nye retningslinjer

Borgmester i Gladsaxe kommune Trine Græse (S) har efterlyst mere klare retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

- For både kommuner og forældre ville det selvfølgelig have været nemmere, hvis der havde været en mere præcis retningslinje fra Sundhedsstyrelsen. For vi retter os jo efter retningslinjerne, som kommer, siger borgmester i Gladsaxe kommune, Trine Græse (S).

- Men hvis Sundhedsstyrelsen så ville drage den konklusion, om børn med snotnæser måtte komme i dagtilbud, ville det være rigtig rart. Så kommunerne ikke skulle drage deres egen konklusion, mener S-borgmesteren.

Og de retningslinjer kommer nu, lyder det fra konstitueret videdirektør i styrelsen, Helene Probst.

- Retningslinjerne kommer formentlig i begyndelsen af næste uge, siger hun til Ekstra Bladet.

- Men hvorfor er de her ikke allerede?

- Der har været sommerferie, nu er institutionerne kommet i gang, og nu går vi ind i en sæson med forkølelsesvirus, så der kommer et øget behov.

Lad mig slå det fast

- Hvornår er et barn så - i følge de nye retningslinjer - for snottet eller sygt til at komme i institution?

- Det, der er rigtig vigtigt er, at forældrene kigger på deres børn og ser, hvordan de har det. Det er dem, der kender børnene bedst. Det samme gælder for pædagogerne - de skal se på børnene. Er barnet snottet og samtidig slattent, træt eller mere ked end normalt, så er det nok for sygt.

- Men det ændrer jo ikke noget. Sådan gør de også nu - og der er forældre og pædagoger ikke enige om niveauet for sygdom. Hvad tænker du om det?

- Jeg forventer, at det her materiale bliver lettere at forstå og vil hjælpe forældre og personale, siger Helene Probst.

- Og så tyder det på, at tendensen har været, at bare der var en lille smule snot, så skulle et barn sendes hjem. Sådan er det ikke. Lad mig slå det fast, lyder det fra den konstituerede vicedirektør.

Tre dage hjemme

Nogle steder i landet har løbende barnenæser udløst tre sygedage fra dagsinstitutionen - på trods af at snotnæse slet ikke er på Sundhedsstyrelsens liste over symptomer på covid-19. Faktisk står det udpenslet, at 'stoppet næse eller løbenæse uden andre symptomer ikke er typisk for covid-19'.

I Sundhedsstyrelsens coronaretningslinjer for daginstitutioner står der ordret, at 'løbenæse uden andre symptomer ikke er typisk for covid-19'. Foto: sst.dk

- Men det er vigtigt for mig at understrege, at før corona ville man ikke sende sit syge barn i institution, og det bør man nok stadig ikke.

- Lige nu er der kæmpe forskel på, hvornår børn sendes hjem fra institutuion. Kommer det nye i retningslinjerne til at ensrette det, så der ikke er så stor forskel?

- Vi prøver at rette op på det, og vi prøver at lave noget mere forståeligt materiale.

- Der kommer noget information til forældre, som gerne skal kunne læse af både forældre og personalet, der har med børnene at gøre, og som de ikke kan misforstå.