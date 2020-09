Sundhedsstyrelsen: Snottede børn må komme i skole

Er dit barn blevet ringet hjem fra dagsinstitution med løbende næse, eller har din kommune helt andre regler? I begge tilfælde vil vi gerne høre fra dig. Skriv en mail til journalist Marie Nørgaard, eller send en sms til 1224.

Der er stor forskel på, hvordan landets daginstitutioner tolker retningslinjerne omkring corona.

Ekstra Bladet har de seneste dage beskrevet, hvordan børn er blevet sendt hjem fra institutioner med snotnæser, der har udløst coronafrygt.

- Det er helt almindeligt, at man har noget klart snot, der løber. Jeg får det selv, når jeg for eksempel cykler, og børn får det, når de for eksempel løber ud og leger med hinanden. Det er helt almindeligt, at næsen producerer noget klart slim, og den slags børn må gerne komme i skole, daginstitution og børnehaven, siger konstitueret vicedirektør Helene Probst til TV2.

Hun forklarer til TV2, at de børn, der bør blive hjemme, er dem, der eksempelvis har ondt i halsen, stoppet næse, grønt og gult snot og generelt er mere slatne og kede af det, end de plejer.

Nogle steder i landet har løbende barnenæser udløst tre sygedage fra dagsinstitutionen - på trods af at snotnæse slet ikke er på Sundhedsstyrelsens liste over symptomer på covid-19. Faktisk står det udpenslet, at 'stoppet næse eller løbenæse uden andre symptomer ikke er typisk for covid-19'.