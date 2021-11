Sundhedsstyrelsen: Stor risiko for overbelastning af sygehuse

Der er 'stor risiko for overbelastning af sygehusene i efteråret og vinteren'.

Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Direktør Søren Brostrøm siger i pressemeddelelsen, at der allerede nu er meget travlt på landets sygehuse, og at personalet 'løber stærkt'.

- Samtidig har vi ikke den robusthed, som vi tidligere har haft, fordi der har været pres på i en lang periode nu, og der er simpelthen mindre overskud end normalt, siger han.

Styrelsen oplyser i samme ombæring, at det kan blive nødvendigt at udskyde planlagte behandlinger på grund af den øgede belastning.

Det gælder både planlagte operationer og ambulante besøg - altså behandlinger, hvor patienten ikke bliver indlagt, men får behandling samme dag, som vedkommende kommer til lægen eller på sygehuset.

- Det bliver desværre nok sådan, at mange patienter vil komme til at opleve, at deres behandling eller besøg på sygehuset bliver udskudt, siger Søren Brostrøm.