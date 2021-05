Sundhedsstyrelsen: Vaccination og tidligere smitte giver immunitet i otte måneder

Er man blevet vaccineret mod covid-19, eller har man tidligere været smittet, betragtes man nu som værende immun i mindst otte måneder.

Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Tidligere betragtede man vaccinerede og tidligere smittede som værende immune i seks måneder.

Baggrunden for at udvide immunitetsperioden er den seneste forskning på området, som viser, at sandsynligheden for at blive syg i den periode er lille, oplyser styrelsen.

Forskningen er foreløbig kun baseret på tidligere smittede, da man ikke har haft lige så lang tid at følge vaccinerede, men man vurderer, at immuniteten efter vaccination vil være mindst lige så effektiv og langvarig som efter smitte.

- Det er glædeligt, at den nyeste forskning bekræfter vores forventning om, at immuniteten efter overstået infektion er længerevarende. Med det vi ved om effekten af vaccinerne, er det også vores vurdering, at vaccinerne vil give en mindst lige så langvarig immunitet. Vi følger forskningen tæt og forventer, at immuniteten kan være endnu længere end 8 måneder, siger Helene Bilsted Probst, der er vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, i pressemeddelelsen.

Uvist om behov for ny vaccination

Sundhedsstyrelsen skriver, at der er studier undervejs, som følger de vaccinerede, og at de kan bidrage til at svare på spørgsmålet om, hvorvidt det vil være nødvendigt at blive vaccineret igen.

- Det er endnu for tidligt at sige noget om behovet for revaccination, men det er selvfølgelig et område, som vi vil følge nøje i den kommende tid, lyder det fra Helene Bilsted Probst.

Den nye vurdering vil nu blive indarbejdet i de forskellige retningslinjer, og anbefalingerne vil først træde i kraft, når de er blevet indarbejdet i regler om coronapas og testning, oplyser styrelsen.