Sundhedsstyrelsen: Varsler tredje stik til danskere

Danskere med meget svækket immunforsvar ventes at blive tilbudt en tredje dosis coronavaccine i den kommende uge

En mindre gruppe af danskere forventes at blive tilbudt en tredje dosis coronavaccine fra Sundhedsstyrelsen i den kommende uge.

Det skriver Jyllands-Posten.

- Vi forventer at revaccinere dem, der har meget svækkede immunforsvar f.eks. patienter i aktiv kemobehandling, organtransplanterede og personer med svære immunsygdomme. Vi forventer at have mere præcise retningslinjer i næste uge, og så begynder vi med den gruppe, siger vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Probst til avisen.

Indtil videre har over 4,3 millioner danskere modtaget første vaccination, mens næsten 4 millioner danskere er meldt færdigvaccinerede. De nye retningslinjer kan betyde, at der er flere stik i vente.

'Booster-stik'

I USA har de allerede givet grønt lys til yderligere vaccination af borgere, som allerede er færdigvaccineret mod coronavirus.

De vil kunne modtage et tredje stik allerede fra 20. september, såfremt de er blevet færdigvaccineret for mindst otte måneder siden. Det er blevet beskrevet som et 'booster-stik', som skal hjælpe på udfordringer med aftagende effekt fra coronavacciner.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at de holder øje med internationale data og herefter vil vurdere om et tredje stik skal anbefales til resten af danskerne.