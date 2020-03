Sundhedsstyrelsen: Vi bevæger os mod næste fase

De retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen udstikker til sundhedspersonale i Danmark, er ikke blevet opdateret siden 6.marts. Det er de retningslinjer, som blandt andet bliver benyttet til at vurdere, om en person skal testet for coronavirus.

I de retningslinjer fremgår det, at du både skal udvise symptomer og have befundet dig i et risikoområde eller have været i kontakt med èn, som du ved, har været smittet med coronavirus.

Men de definitioner er forældede, og epidemien griber om sig, vurderer overlæge Bolette Søborg fra Sundhedsstyrelsen.

- Det er også derfor, at vi bevæger os videre mod den næste fase i epidemien. Fordi vi kan se, at den inddæmning, vi har gang i nu, er ved at være for omsiggribende til at kunne definere de her klare risikoområder, siger hun til Ekstra Bladet.

Overlæge i Sundhedsstyrelsen Bolette Søborg. Foto: Ritzau Scanpix / Ida Guldbæk Arentsen

I den periode, hvor anvisningerne ikke har været opdateret, har Danmark været vidne til en markant stigning i antallet af smittetilfælde.

- Som man ser virussen sprede sig, er det svært at lave en casedefintion, hvor alle er med, fordi man kan være smittet andre steder, som ikke er på listen over risikoområder, fortæller Bolette Søborg.

Siden 6. marts er Danmark gået fra 23 smittede, inklusiv de to på Færøerne, til 340 smittede i skrivende stund.

Den næste fase

Sundhedsstyrelsen kan ikke oplyse Ekstra Bladet om, hvornår næste fase i kampen mod coronavirus træder i kraft, men de fortæller, at nye retningslinje vil fremkomme i nærmeste fremtid. Det betyder også, at danskerne skal tænke anderledes i forhold til, hvem vi tester.

- Næste fase betyder nødvendigvis ikke, at der bliver testet flere, tværtimod. Der vil man i stedet acceptere, at virussen er her. Nu ved vi, at man kan blive smittet, og så skal man sørge for at gå hjem og opføre sig ansvarligt, siger Bolette Søborg.

I en pressemeddelelse fra Sundhedsstyrelsen blev det gjort klart, at regionerne har problemer med at få leveret diagnostisk udstyr til diagnostik af COVID-19 fra et bestemt firma.

- Man kan sige, at det er klart, vi skal bruge vores ressourcer, så det kommer dem til gavn, der har mest behov for det. Efterhånden som man kan se, at der bliver flere og flere smittede i Danmark, så vil man fokusere hen mod især at fokusere på de personer, særlig syge og sårbare, eller dem som har mange symptomer, siger Bolette Søborg.

340 danskere er i skrivende stund blevet smittet med coronavirus. Foto: Dado Ruvic/Reuters

18 procent bliver testet positive

Ifølge Statens Serum Institut har Danmark i skrivende stund testet 1894 personer. Af de testede personer er 340 testet postiv, hvilket betyder, at 17,95 procent af de testede ender med en positiv test for coronavirus.

- Vi har ikke noget bevis på, at der er en helt masse smittede, der går rundt i samfundet. Men antallet af smittede er noget, der udvikler sig, og noget vi følger rigtig nøje. Også må jeg bare sige, hvis du har symptomer, så er det hjem at lægge sig under dynen. Ikke noget med at gå rundt i samfundet, siger Bolette Søborg.

Sundhedsstyrelsen understreger samtidig vigtigheden i at passe på sig selv og andre, hvis man oplever symptomer.

- Jeg tror, man skal tænke, at hvis man har symptomer, uanset om det skyldes det ene eller det andet, så skal man gå hjem under dynen. Det er først, når man så bliver rigtig syg, at man skal gøre noget mere ved det, fortæller Bolette Søborg.

Rigshospitalet melder om, at de hele tiden opskalerer i forhold til at teste. For få dage siden havde hospitalet kapacitet til at teste i omegnen af 20-25 patienter for coronavirus. I går testede de 80 og de næste dage vil de teste over 100. Det meddeler pressechef på Rigshospitalet, Marianne Uldall, og tilføjer samtidig, at det går godt med at teste.