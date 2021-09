Sundhedsstyrelsen vil revaccinere alle over 65

Alle borgere på 65 år forventes i næste fase af revaccinationen i Danmark at blive tilbudt et ekstra stik af coronavaccine.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Den første fase er allerede i gang, og her er det beboere på plejehjem og borgere med særligt svækket immunforsvar, der er blevet tilbudt et ekstra stik. Alle på over 85 vil også blive taget med i denne fase, men i den kommende fase er det altså en langt større gruppe af befolkningen, der vil blive inviteret til at få endnu et stik mod covid-19.

Ud over borgere over 65 år vil også sundhedspersonale og personer i øget risiko få et tilbud om revaccination.

Baggrunden for at invitere til revaccination er, at effekten af vaccinerne aftager over tid, og ifølge Sundhedsstyrelsen er det særligt blandt ældre, at effekten aftager.

Ifølge Sundhedsstyrelsen vil man ikke starte revaccinationen for tidligt af hensyn til mulige bivirkninger, men omvendt skal det heller ikke ske så sent, at virkningen af vaccinen har nået at aftage så meget, at man kan blive alvorligt syg af covid-19.

Præcis hvornår borgere over 65 vil blive revaccination er endnu uvist. Det skyldes, at man blandt andet mangler mere data for, hvornår effekten af vaccinerne aftager, og dels afventer man, at vaccinerne bliver godkendt i EU til at revaccinere 65-84-årige.

mRNA til alle

Udover borgere over 85, der er vaccineret to gange af enten mRNA-vaccinen fra Pfizer/BioNTech eller Moderna, ønsker Sundhedsstyrelsen også, at alle borgere, der er vaccineret med vaccinen fra Johnson&Johnson, bliver tilbudt en revaccination med en mRNA-vaccine.

Det skyldes, at man kan konstatere, at beskyttelsen fra den vaccine ikke er lige så god som med mRNA-vaccinerne.

- Vi kan se, at vaccinen fra Janssen fortsat giver en god beskyttelse imod alvorlige sygdomsforløb, men at effekten ift. at beskytte mod smitte med ny coronavirus falder, særligt pga. deltavarianten. Vi forventer desuden, at effekten vil falde yderligere i den kommende tid. Derfor mener vi, at det bedste er at anbefale, at borgere, som har modtaget vaccinen fra Janssen i tilvalgsordningen får en booster med en mRNA vaccine. Det vil give en styrket og længerevarende beskyttelse, siger Helene Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, i pressemeddelelsen.

Sundhedsstyrelsen forventer, at det i løbet af oktober vil blive godkendt at lade vaccinerede med vaccinen fra Johnson&Johnson få en revaccination med en mRNA-vaccine.

Sundhedsstyrelsen forsikrer, at man har tilstrækkeligt lager og kontrakter til at revaccinere hele den danske befolkning.

Styrelsen forventer, at størstedelen af befolkningen på et eller andet tidspunkt skal revaccineres, men man forventer, at det først bliver aktuelt i 2022.