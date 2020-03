Sundhedsstyrelsen vil teste 5000 danskere om dagen for corona

Sundhedsstyrelsens ambition er at foretage 5000 coronatest om dagen, oplyser styrelsen onsdag aften.

Det vil være en mangedobling af det nuværende antal.

- Sundhedsstyrelsens ambition er at nå op på omkring 5000 test om dagen. Det svarer til, hvad de formår i Norge, og vores retningslinjer ligner hinanden, siger Helene Probst, centerchef for planlægning i Sundhedsstyrelsen, i et mailsvar til Ritzau.

Samlet set er der blevet testet omkring 15.000 personer, siden coronavirusset ramte Danmark i slutningen af februar.

Indtil videre har det danske sundhedsvæsen testet mellem cirka 500 og 1800 danskere per dag. Tirsdag testede man 850. Mandag var antallet 1032.

Søndag meddelte sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S), at Danmark vil teste flere for coronavirus.

Onsdag aften har Sundhedsstyrelsen derfor opdateret retningslinjerne.

I de nye retningslinjer fremgår det, at voksne med moderate til svære symptomer skal henvises til en Covid-19-vurderingsenhed på et sygehus efter telefonisk kontakt.

De særligt sårbare personer med lette til moderate symptomer kan også henvises til en vurderingsenhed ud fra et forsigtighedsprincip, fremgår det af retningslinjerne.

Den særligt sårbare gruppe omfatter blandt andet ældre over 80 år.

Ved mistanke om smittespredning på plejecentre, ældreboliger og i Kriminalforsorgens institutioner og lignende steder kan borgerne nu henvises til vurdering og eventuel test.

Med søndagens meldingen om flere tests, stod det imidlertid samtidig klart, at landets testkapacitet er under et stort pres. Sundhedsvæsenet kan i øjeblikket ikke teste så mange, som man ønsker.

- Vi arbejder for at skaffe testkapacitet. I takt med at vi skaffer det, kan vi teste flere, sagde Magnus Heunicke søndag.

Sundhedsstyrelsen prioriterer fire grupper højest, hvis der er forsyningsproblemer, fremgår det af de opdaterede retningslinjer.

Patienter, der indlægges eller allerede er indlagt, skal testes først.

Dernæst skal sundhedsvæsenet prioritere udbrudshåndtering på eksempelvis plejecentre eller bosteder.

Tredjeprioritet har særligt sårbare personer, herunder ældre patienter over 80 år.

Medarbejdere i kritiske funktioner, 'der ikke umiddelbart kan erstattes', er den sidste prioriterede gruppe.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har i længere tid argumenteret for, at lande, herunder Danmark, burde teste mere.

Derfor er kritikken af Sundhedsstyrelsen taget til, fordi de danske sundhedsmyndigheder ikke har fulgt WHO's anbefalinger om at teste langt flere og at opspore folk.

På et pressemøde onsdag eftermiddag sagde Helene Probst, at Sundhedsstyrelsen fortsat vil lave sin egen vurdering af WHO's anbefalinger og afgøre, om noget skal justeres.

Sådan lyder det også fra Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.