Sundhedsstyrelsens råd: Ædru skal hjælpe med afstand til fester

Hvis man påtænker at afholde en fest med et større selskab i nær fremtid, har Sundhedsstyrelsen onsdag udsendt nogle råd til at mindske risikoen for smitte med coronavirus.

Her anbefaler styrelsen blandt andet, at man ved steder, hvor der kan opstå trængsel såsom ved udskænkning eller toiletter, kan sætte markeringer på gulvet, der hjælper gæsterne med at holde afstand.

Samtidig anbefalinger styrelsen, at man som vært søger hjælp til at få retningslinjerne overholdt, hvis man påtænker at servere alkohol.

- Ved servering af alkohol bør man være opmærksom på, at anbefalingerne kan være sværere at følge, jo mere der bliver indtaget, skriver Sundhedsstyrelsen.

- Ved større arrangementer kan du med fordel bede en eller flere om at holde sig ædru og have særligt fokus på, at værter og gæsterne har mulighed for at overholde anbefalingerne.

Ud over afstandsmarkører anbefaler Sundhedsstyrelsen også, at man sætter plakater op, som de fleste vil kende fra butikker og andre offentlige steder, med gode råd til generelt at undgå smittespredning.