Sundhedsvæsenet skruer op for kapaciteten efter påske

Uden en bred politisk aftale har regeringen sammen med Danske Regioner, Kommunernes Landsforening og Praktiserende Lægers Organisation lavet en aftale om at skrue op for aktiviteten i sundhedsvæsenet efter påske.

Aftalen er kommet i stand sent mandag aften, skriver Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse. Det sker for at nedbringe ventetider på undersøgelser og behandlinger, som er opstået som følge af coronakrisen, lyder det.

- Når vi nu kan åbne mere op for sundhedsvæsenet igen, er det fordi vi har opnået kontrol over corona-virussen i Danmark. Vi havde gerne set en bred politisk aftale, men idet der ikke var politisk vilje til dette, går regeringen nu sammen med regionerne, KL og de praktiserende læger om at skrue op for aktiviteten i sundhedsvæsenet, lyder det blandt andet fra sundhedsminister Magnus Heunicke i pressemeddelelsen.

Ifølge Sundheds- og Ældreministeriet skal den øgede aktivitet ske på baggrund af en plan fra Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen kom søndag med reviderede retningslinjer for, hvordan praktiserende læger samt speciallæger skal øge aktiviteterne 'frem mod vanligt niveau'.

- Første vigtige skridt er, at almen praksis nu vil se flere patienter og vurdere, hvem der har brug for en henvisning til hospitalet. Det sker allerede fra i morgen. Samtidig vil vi i regionerne tage fat på den opgave, der venter med at hjælpe de patienter, der som følge af COVID-19 har fået deres behandling udsat, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Tidligere mandag aften lød det fra Jakob Ellemann-Jensen, formand for Venstre, at forhandlingerne om en aftale var brudt sammen.

Søndag aften forlod de borgerlige oppositionspartier forhandlingerne i Sundheds- og Ældreministeriet, fordi de savnede en mere konkret handlingsplan fra regeringen.

'Regeringen har lukket landet ned uden en konkret plan for genåbning. I dag er det så patienterne, der betaler prisen. Forhandlinger om genåbning af sundhedsvæsnet er brudt sammen. Tre dages forhandlinger og ikke så meget som en skitse af en plan. Danske patienter fortjener mere,' lyder det mandag aften fra Jakob Ellemann-Jensen på Twitter.

Se også: V: Forhandlinger om genåbning af sundhedsvæsen er brudt sammen