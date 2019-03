Sune vil ikke: Nyt forslag skal lokke folk ud af byerne

Et nyt forslag om forhøjet befordringsfradrag til 25 udvalgte kommuner skal lokke byboer til at arbejde i yderområderne

Sune Vejling bruger hver dag en time på transport for at komme til og fra arbejde. Han bor til dagligt i Odense og kører hver dag til Svendborg.

Netop Svendborg er en af de udvalgte 25 yderkommuner, som muligvis fremover kan tilbyde ekstra befordningsfradrag til personer, der kører langvejsfra til kommunen for at arbejde.

Men for Sune Vejling ville den lille bonus ikke gøre nogen forskel.

Sune Vejling er 39 år og uddannet industriteknikker. I dag arbejder han som faglærer på Svendborg Erhvervsskole og bor med familien i Odense. Foto: Tim Kildeborg Jensen

'Jeg bor godt, og jeg vil arbejde godt'

I dag findes allerede en regel, der siger, at folk der bor i en af 25 udvalgte yderområder får fuld befordringsfradrag for at pendle mere end 120 kilometer på arbejde dagligt. Nu foreslår Landdistrikternes Fællesråd og interesseorganisationen Finans Danmark, at reglen også skal gælde omvendt: Folk der bor i en by, skal have fuld befordringsfradrag, hvis de pendler til arbejde i en af de 25 yderområder.

- Det skal være en motivation, der måske på sigt kan føre til, at flere i byerne vil bosætte sig i landdistrikterne, siger Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd til Ritzau.

- Hvis flere pendler ud til yderområderne for at arbejde, får de måske øjnene op for lokalområdet, og så vælger de måske på sigt at bosætte sig der, siger han.

Ifølge formanden skal det ekstra fradrag være for en tidsbegrænset periode - for eksempel halvandet år.

Her er de 25 udvalgte yderområder Bornholm, Brønderslev, Frederikshavn, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Hjørring, Jammerbugt, Langeland, Lolland, Læsø, Morsø, Norddjurs, Odsherred, Samsø, Skive, Slagelse, Struer, Svendborg, Sønderborg, Thisted, Tønder, Vesthimmerland, Vordingborg, Ærø og Aabenraa.

Arbejdet som underviser på Erhvervsskolen i Svendborg indebærer blandt andet undervisning i robotter som denne. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Ny stilling i Svendborg

Sune Vejling pendler hver dag til Svendborg, fordi han for nyligt begyndte i en ny stilling som fagunderviser på Erhversskolen afdeling TECH i Svendborg.

- Lige for mit vedkommende har de jobs, jeg har været interesseret i, altid ligget uden for Odense. Jeg har arbejdet i både Kolding og Kerteminde, siger Sune Vejling.

Spørgsmålet er, om forslaget om de nye befordringsregler ville have ændret noget for Sune, da han for tre måneder sagde ja til stillingen en halv time væk fra hjemmet.

- Jeg har det nok sådan, at jeg vil bo godt - hvilket jeg føler, at jeg gør - og jeg vil arbejde godt. Derfor tror jeg ikke, at det havde gjort nogen forskel for mig. Jobbet som underviser var noget, jeg længe har villet, og udelukkende af den årsag sagde jeg ja, siger han.

Sune Vejling kan egentlig sagtens se sig selv i Svendborg, men det er ikke bare lige at flytte en hel familie. Derfor vælger han at pendle. Foto: Time Kildeborg Jensen

- At jeg skal pendle på arbejde for at lave det, jeg godt kan lide, ser jeg ikke som noget problem. Dog er det da altid lækkert med de ekstra penge.

Kommer ikke til at flytte

Forslaget er tænkt således, at det på sigt skal få byboerne til at få øjnene på for yderområderne. Derfor skal det forhøjede befordringsfradrag heller ikke være permanent, men kun gælde i halvandet år, ifølge formanden for Landdistrikerne, Steffen Damsgaard.

Det er dog heller ikke noget, som pendler-Sune tror, kommer til at gøre nogen forskel i hans situation. Hvorfor familien bor i Odense, er nemlig ikke, fordi de absolut vil bo i byen - det var bare sådan livet lige var, da han og hustruen mødtes.

- Jeg kom fra en lejlighed i København, som jeg lige havde sagt op, og hun boede i Odense. Så det var meget naturligt, at det var i Odense, vi slog os ned i, fortæller Sune.

Sune Vejling bruger en time samlet på at komme til og fra arbejde. Trafikken mellem Odense og Svendborg er nemlig ikke særlig slem, og der er motorvej næsten fra dør til dør. Foto:Tim Kildeborg Jensen

- At vi ikke er flyttet til Svendborg i dag, handler nok mere om, at vi føler, vi bor godt. Vi har nogle fantastiske naboer, og børnene kan gå til og fra skolen. Det er ikke bare lige sådan at rykke teltpælene op og flytte en hel familie fra deres hjem.

I dag arbejder Sune 37 timer i ugen og har cirka 30 minutter til og fra arbejde. For ham er det netop tiden, der er den afgørende faktor, når vi snakker om at pendle.

- Jeg har en grænse, der hedder en time hver vej. Bruger jeg længere tid på transport, synes jeg, det går for meget ud over familietiden.

Om fradraget kom eller ej, ville ikke have gjort nogen forskel i Sunes situation. Han vil forsat pendle til og fra arbejde og blive i Odense. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Ud over forslaget med befordringsfradraget foreslår Landdistrikterne og Finans Danmark også, at der skal være lavere omkostninger forbundet med at sætte faldefærdige huse på tvangsauktion.

Det skal være en motivation til at få flere af de nedrivningsmodne huse på landet fjernet, så det generelt bliver mere attraktivt at bo på landet. Endelig foreslår parterne, at boligjobordningen udvides, så folk kan få fradrag til at nedrive bygninger med en ringe energiklasse i landdistrikterne.