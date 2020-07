Sunny Beach-danskere direkte i coronatelt

Trods corona-advarsler fra politikere og eksperter valgte flere unge danskere at tage afsted til fest og farver i Sunny Beach i Bulgarien. Ved hjemkomst gik langt de fleste direkte over i et coronatelt opsat ved Københavns Lufthavn

Efter en uge med druk, fest og farver på den populære festdestination Sunny Beach, fik de unge mennesker onsdag igen dansk jord under fødderne.

Og det var ovenpå en uge, hvor forargelsen hjemme i Danmark var væltet ud over de udrejste.

Med masker for munden og blikkene i jorden traskede de fleste direkte ud i coronateltet ved Københavns Lufthavn for at blive testet.

Ekstra Bladet stod klar for at modtage de trætte unge med ondt i håret, da deres udrejse fik flere politikere op i det røde felt i sidste uge.

'Tåbeligt, dybt bekymrende, egoistisk og idioti ud over alle grænser,' lød nogle af reaktionerne fra Christiansborg, skriver TV2.

Rejseselskabet DUF-rejser forklarede over for TV2, at de gjorde, hvad de kunne for at minde de unge mennesker om at overholde de sundhedsfaglige retningslinjer.

Ifølge Udenrigsministeriet er rejsen til Bulgarien heller ikke forbudt, siden de ændrede rejsevejledninger fra 27. juni.

Direkte til coronatelt: Kan ikke forstå den store omtale

Stormende mod udgangen med hastige skridt og med blikket rettet væk fra kameraer og mikrofoner styrede de unge mennesker direkte mod udgangen for at komme over til et nærliggende telt, hvor de kunne blive testet for corona.

Få udtrykte i korte vendinger, at de ikke kunne se, hvorfor det var så stort et problem, at de var taget afsted. Enkelte udtrykte, at de følte sig snydt af rejseselskabet, da det kom bag på dem hvor meget dernede, der var lukket.

Trods for den minimale begejstring hos flere af de hjemrejste for at tale med den fremmødte presse - TV2, Jyllands-Posten og selvfølgelig Ekstra Bladet - lykkedes det at få en kommentar fra 20-årige Lucas Ludvigsen, der netop var blevet testet i coronateltet.

Vi møder 20-årige Lucas Ludvigsen efter han blev testet. Lucas forstår ikke, hvorfor der har været så meget omtale af deres rejse. Foto: Jonas Olufson

- Du fortryder ikke at være taget afsted?

- Overhovedet ikke. Det har været en pisse dejlig ferie, at komme ned i varmen efter så lang tid med nedlukning, fortæller 20-årige Lucas Ludvigsen

- Hvad tænker du om de kraftige formaninger fra politikere?

- Udenrigsministeriet har jo selv åbnet det, så det må være deres eget problem.

For Lucas Ludvigsen har der ikke været stor forskel på, om de festede hjemme i Danmark eller på Sunny Beach.

- Vi kun har været sammen med danskere. Det har været stille og roligt, siger han og understreger, at han ikke kan forstå, hvorfor der har været så meget omtale herhjemme.

- TV2 fulgte os også dernede. Der var meget skænderi om det med guiderne. Normalt må de ikke bare filme dernede, og nogle er blevet filmet uden at være klar over det, fortæller han.

Lucas vil også gerne testes igen mandag for at være helt sikker.