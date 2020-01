Super-år for boligejere: Her er priserne steget mest

I en lang årrække er lejligheder steget mere end huse i pris, men de seneste 12 måneder i træk har det været omvendt.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

I november steg huspriserne med 3,0 procent sammenlignet med samme måned året før. Lejlighederne er steget 1,9 procent i samme periode.

- Huspriserne har mere fart på end ejerlejlighedspriserne, fordi der handles huse i et omfang, der ikke er set i 12 år - alt imens farten på ejerlejlighedsmarkedet er aftaget, siger Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom i Nykredit.

- Samtidig er køberne på det marked blevet mere kræsne og kræver større prisafslag. Derfor har der altså nu i et år været større prisstigninger til husejerne end til ejerlejlighedsejerne, siger hun i en skriftlig kommentar.

Ifølge Danmarks Statistik har 2019 kurs mod at blive blandt de bedste år i dette årtusind for boligsalget.

Man skal helt tilbage til 2005 for at et finde et år med flere solgte boliger. Over de sidste 20 år er 2019 det år med fjerdeflest bolighandler.

Udviklingen dækker over flere solgte huse og sommerhuse. Til gengæld er salget af lejligheder gået til tilbage.

Mira Lie Nielsen forklarer udviklingen med, at dansk økonomi har været i god gænge gennem en årrække. Samtidig er renterne på et rekordlavt niveau, hvilket gør det billigere at låne til boligdrømme end normalt.

- Rigtig mange danskere har fast arbejde, og samtidig har rentefald på rentefald skubbet finansieringsomkostningerne ved huskøb ned mod det laveste niveau nogensinde, siger hun i en kommentar.

Hos Arbejdernes Landsbank forventer cheføkonom Jeppe Juul Borre, at huspriserne vil stige tre procent i år. Til gengæld skal man forvente uændrede priser på lejligheder.

- Medvinden fra de gode takter i dansk økonomi og de lave renter holdes i skak af modvind på lejlighedsmarkedet, som består af strammere lånekrav, meget nybyggeri samt et prisniveau, hvor der ikke er lige så mange som tidligere, der ønsker at være med, siger han i en kommentar.