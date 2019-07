Super-Carla: Trump er en af de største præsidenter

Carla Sands kom til Danmark for snart to år siden, efter at være blevet udnævnt til ambassadør.

Forinden havde hun samlet penge ind til Donald Trumps valgkamp gennem fundraising-middage blandt prominente borgere i Californien.

Senere blev hun økonomisk rådgiver i Trumps kampagnestab.

- Hvad vil De overhovedet i Danmark. Her er masser af regn, og i Californien havde De både solskin og mulighed for at købe stort set alt, hvad De ønsker?

- Jeg har faktisk drømt om at blive ambassadør, siden jeg var helt ung. Jeg ville gerne repræsentere mit land i et andet land. Jeg er kommet til Danmark flere gange, siden jeg var helt ung.

Jeg elsker landet og folk her. Det er en stor ære for mig at være i Danmark, og hvis jeg skal være ærlig, så savner jeg overhovedet ikke Californien. Græsset er som bekendt grønnere på den anden side af hegnet.

'Mor, hvad har du gjort?'

- Hvordan reagerede Deres datter på, at hun skulle rejse med Dem til et andet land?

- Hun var lige fyldt 17 år, og først var hun helt vild med det. Senere sagde hun en dag: Mor, jeg har lige forladt alle mine venner. Hvad har du gjort mod mig?

For kort tid siden takkede hun mig dog for, at jeg havde taget hende med til Danmark. Hun har nu fået sin studenterhue og kører rundt med sine kammerater i en ladvogn.

- Jeg ville ikke have undværet den frihed og erfaring, jeg har fået i Danmark, siger hun nu.

Som 17-18-årig ryger følelserne jo hurtigt op og ned. Men hun elsker at være i landet, smiler Carla Sands.

Har et kælenavn

- Ved De, at De har et kælenavn i Danmark?

- Nej, har jeg det?

- Ja, Super-Carla!

- Oh my God. Jeg er målløs, griner ambassadøren.

- Hvordan oplever De danskerne og den danske mentalitet?

- Min taknemmelighed over at være her er vokset gennem årene - ikke mindst på grund af den måde, det danske system arbejder på.

De unge mødre virker slet ikke stressede. Det er som om, at danske babier ikke græder. Relationerne mellem Danmark og USA er tættere nu, end da jeg kom, lyder det fra Carla Sands.

58-årige Carla Sands var gift med den stenrige ejendoms-investor Fred Sands i perioden 1990 til 2015, hvor ægtefællen pludselig døde helt uventet.