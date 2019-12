Super raket-vejr nytårsaften

Vejret nytårsaften tyder fortsat på at blive klart de fleste steder i landet. Så muligheden for at se en ildsprudlende og farverig himmel er absolut til stede.

- Der er kun lidt problemer i dele af Vestjylland, hvor der kan være nogle skyer. Men ellers skulle der altså være gode muligheder for at se raketterne nytårsaften, fastslår meteorolog Erik Hansen fra DMI til Ekstra Bladet.

Temperaturerne tirsdag aften vil ligge på omkring 4-5 grader, og der kommer ikke særlig megen vind.

- Der er stadig lidt usikkerhed omkring, hvor mange skyer der vil være i særligt den sydlige del af Vestjylland. For der kommer varme ind. Men prognosen for resten af landet er ret sikker, siger DMI-meteorologen.

Lidt regn i nat

I dag mandag holder det tørt og er stedvis diset. Mod syd og øst kan solen dog dukke op i løbet af dagen. Temperaturen kan nå helt op på omkring de ni grader. Ved kysterne kan det blæse en del med hård vind eller kuling.

Natten til tirsdag vil skyerne trække ind over landet, og der kan også komme forbigående regn. Der kan også komme kraftige vindstød i løbet af natten ifølge DMI.

Godt for hovedet

Nytårsdag bliver der god mulighed for at få renset lidt ud i et alkohol-plaget hoved med en frisk gåtur. Vejret holder tørt, og der kommer sol flere steder i landet. I Nordjylland og på Bornholm kan man blive blæst ekstra godt igennem, da vinden her er stedvis hård.