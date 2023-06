Super-Valdemar: Færdig med astronomisk højt snit

Så er det tid igen!

Denne uge vrimler det endnu en gang med nyudklækkede studenter landet over, som afslutter et stort kapitel i deres liv.

En af dem er 20-årige Valdemar Højlund Rasmussen, der mandag blev færdig på Next Sukkertoppen Gymnasium i Valby.

Han er dog ikke en helt almindelig student - han går nemlig nu under betegnelsen 'superstudent', for karaktergennemsnittet lyder på hele 12,4.

Valdemar Højlund Rasmussen fortæller til Ekstra Bladet, at de gode karakterer for alvor begyndte at rulle ind, da han gik på efterskole.

Blev et mål

Men det var ikke et mål fra start på gymnasiet, at han kun skulle have topkarakterer.

- I 1. g sagde jeg til mig selv, at hvis jeg fik 12 i PU og NV (Produktudvikling og Naturvidenskabeligt Grundforløb, red.), ville jeg gøre det til mit mål at få et perfekt snit på gymnasiet, fortæller han.

Det lykkedes at få topkarakter i de to fag, og så gik 12-tals-jagten ellers ind.

Og hvis det ikke havde for en skriftlig eksamen i engelsk i 2. g, så havde der da også stået lutter 12-taller i hans eksamensbevis, men der sneg sig altså et enkelt 10-tal ind.

- Jeg blev selvfølgelig lidt skuffet, men jeg er i virkeligheden ikke så emotionelt investeret i at få høje karakterer. Det er ikke sådan, at jeg stresser over det eller føler mig presset til det, siger han.

Nu skal den 20-årige student ud at feste og nyde friheden, fortæller han. Privatfoto

Konsekvensfrit

Mange tænker sikkert, at Valdemar Højlund Rasmussen har været indlagt til at lave lektier og skrive aflevering konstant for at få så gode karakterer, men ifølge ham selv har det ikke haft konsekvenser for fritiden.

- Jeg har ikke rigtig måttet give afkald på noget. Det er ikke, fordi jeg har afholdt mig fra at gøre noget, fordi jeg skulle læse lektier. Jeg har faktisk ikke brugt så meget tid på at læse lektier.

- Og meget af det, jeg kan lide at lave i min fritid, foregår også på min computer.

Og nu ser den 20-årige nyudklækkede student frem til at kunne bruge endnu mere tid på sine fritidsaktiviteter, som faktisk ikke skiller sig så meget ud fra hans linjefag, matematik og fysik.

Han elsker nemlig programmering og at arbejde med teknik, og sammen med sine venner har han endda overvejet at starte et mentorfirma.

Stort valg forude

Og så skal Valdemar Højlund Rasmussen selvfølgelig også finde ud af, hvilken uddannelse han vil søge ind på. Han gider i hvert fald ikke have sabbatår, fortæller han.

Men det er ikke helt så nemt for ham at vælge, hvad han skal bruge de næste år af sit liv på.

Han syntes nemlig, at alle fagene på skolen var spændende, så når han skal vælge uddannelse inden for et specifikt fag, bliver han også nødt til at vælge nogle fag fra, og det er ikke nemt for ham.

Han har dog en idé om, hvilken retning han vil søge mod.

- Det bliver nok noget ingeniøragtigt - i hvert fald noget med teknik, men det kunne eksempelvis godt overlappe med medicin, siger han.