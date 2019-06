Supercelle kan ramme Danmark: Risiko for tornadoer

Ekstrem ustabil luft over Danmark betyder, at det europæiske uvejrscenter Estofex varsler superceller over Danmark, der kan give store problemer

Det europæiske uvejrscenter Estofex varsler onsdag middag, at der i løbet af aftenen vil være risiko for, at der dannes såkaldte superceller over Danmark.

Estofex varsler, at der over Danmark særligt vil være risiko for store hagl, kraftige vindstød samt store mængder nedbør.

På sin hjemmeside skriver uvejrscentret, at det forventes, at supercellen ruller ind over Danmark i løbet af eftermiddagen.

Estofex' foreløbige prognoser peger på, at uvejret primært kommer til at ramme Jylland og dele af Fyn.

Det europæiske uvejrscenter Estofex har fredag varslet risiko for, at såkaldte superceller dannes over den vestlige del af Danmark. Grafik: Estofex

Frygter tornado

Supercellerne bliver skabt som følge af meget ustabil luft over Danmark og består af flere tordenbyger, der dækker et større geografisk område.

Superceller er noget kraftigere end de tordenbyger, vi er vant til på de hjemlige breddegrader.

Ifølge TV2's Vejrcenter kender man særligt superceller fra USA, hvor de blandt andet er skyld i altødelæggende tornadoer.

Det samme scenarie med hensyn til tornadoer risikerer vi i løbet af onsdagen herhjemme, skriver TV2 Vejret.

Ingen advarsel fra DMI

Hos Danmarks eget meteorologiske institut, DMI, advarer man ikke om supercelle, og hvis man gjorde, ville det faktisk også være første gang.

Det forklarer Martin Lindberg, vagtchef hos DMI, til Ekstra Bladet.

- Vi har aldrig på DMI tidligere talt om superceller, men jeg ved, at de forekommer på den spanske middelhavskyst, Italien og nogle gange også i Tyskland. Hos DMI advarer vi mod skybrud, kraftig regn, torden og risiko for hård vind, men vi har aldrig lavet prognoser på skypumper, fordi de er så lokale, og fordi det dermed er så utroligt usikkert, siger han.

'Vi har helt klart tornadoer'

Vagchefen understreger desuden, at tornadoer meget vel kan forekomme i egne ikke langt fra Danmark.

- Vi har helt klart tornadoer i Europa, det er ikke kun i USA, men i Danmark har det kun været i en klasse et eller to ud af fem, siger han med henvisning til Fujitas tornadoskala, der opdeler tornadoer i en række klasser fra F0 til F5, hvor F5 er de kraftigste og mest alvorlige.

Superceller eller ej, så kan vi godt se frem til voldsomt vejr, fortæller vagtchefen.

- Der kommer helt sikkert byger til Jylland, og enkelte af dem vil være kraftige, med torden og sandsynligvis også hagl. Når vi taler om superceller, så taler vi byer på størrelse med hele Danmark.