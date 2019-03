Superfan ændrede navn til Michael Jackson: Nu fortryder han

Efter at have set 'Leaving Neverland' vil han ændre sit navn igen

John Lomas var ellers stensikker, da han for et par år siden ændrede sit navn via en numerolog til John Michael Jackson. Efter at have set dokumentaren 'Leaving Neverland' er han kommet på andre tanker.

Den historie bringer flere internationale medier, heriblandt The New York Post.

Nu vil John Michael Jackson ændre sit navn. Foto: Michael A. Mariant

38-årige John Lomas, som altså hedder John Michael Jackson, er fabriksarbejder og bor i den engelske by Malvern.

Siden spæd har han idoliseret den nu afdøde verdenskendte sanger. Derfor var valget om at skifte navn efter sit idol ikke en fjern tanke.

- For et par år siden rejste jeg til Los Angeles, hvor jeg skiftede navn. Jeg har fulgt ham (Michael Jackson, red.) i mange år, men på det sidste har jeg valgt at sige stop, siger John Michael Jackson til mediet.

John havde nemlig set den aktuelle dokumentar om Michael Jackson, hvor de to mænd Wade Robson og James Safechuck fortæller, hvordan de angivelig blev sexmisbrugt af den afdøde popstjerne.

Den fortvivlede 38-årige brite vil nu ændre sit navn igen.

Der er dog en enkel hæmsko. Det koster angivelig i omegnen af 1000 kroner at skifte sit navn. Det er penge, som John ikke har til rådighed.

John Michael Jackson har derfor oprettet en GoFundMe, hvor han håber, at venlige sjæle vil donere penge til ham, så han kan få ændret sit navn tilbage.

I skrivende stund er der blevet doneret 780 kroner.