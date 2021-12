'Superimmunitet': Her er den bedste cocktail mod corona

Hvis du har været smittet med corona før eller efter dine første to vaccinestik, kan du faktisk være bedre stillet i forhold til beskyttelse mod nye varianter, end dem der har fået tre stik, men ikke har haft corona.

Sådan lyder meldingen fra en overlæge i den norske sundhedsstyrelse, Folkehelseinstituttet, til VG.

Smitte tilsat med vaccination skulle dermed være den perfekte cocktail.

- Med superimmunitet får du i pose og sæk. Både den brede beskyttelse fra gennemgået infektion og beskyttelsen fra vaccinen, fortæller overlæge Sara Viksmoen Walte, der er en af de norske myndigheders eksperter på området.

Tre vaccinedoser er den bedste forsikring mod at blive alvorligt syg, siger den norske ekspert, men i denne video fortæller WHO, at booster-stik kan forlænge pandemien.

Det skal dog ikke lyde som en opfordring til at få raget smitte til sig i stedet for at få booster-stikket. Der er nemlig stadig en lille risiko for, at selv raske mennesker kan blive alvorligt syge, når så mange mennesker bliver smittet samtidigt.

- Tre doser er den bedste forsikring mod at blive alvorligt syg med den smittesituation vi har, siger den norske ekspert.

Et norsk studie baseret på 400 smittede viser desuden, at næsten alle havde gode mængder af antistoffer i kroppen selv et år efter smitte.