Superklasse sætter tårnhøjt snit

En klasse på Sukkertoppen Gymnasium slutter af med et tårnhøjt karaktergennemsnit

Glæden var stor hos de færdige studenter, men nerverne sad uden på tøjet hos de elever, der endnu ikke havde været oppe til deres sidste eksamen, da Ekstra Bladet tirsdag besøgte Sukkertoppen Gymnasium i Valby i København.

Hos 3. D på gymnasiet kunne man ifølge rektor Anne Birgitte Liberkind sætte et helt ekstraordinært karaktergennemsnit. Det har klassen nu gjort.

3. D slutter af med et gennemsnit på hele 10,0.

Det oplyser gymnasiet til Ekstra Bladet.

Ud over det høje gennemsnit har klassen fem elever, der kan kalde sig superstudenter med et gennemsnit på over 12.

12,1, 12,2, 12,2, 12,3 og 12,4 lød snittet på for de fem elever.

Ekstra Bladet tirsdag talte med en af de fem elever, Victor Boesen, der slutter af med 12,3.

- Jeg tror, vi har klaret os godt, fordi vi langt hen ad vejen har haft et rigtig godt sammenhold, og vi har haft nogle i klassen, der har været rigtig gode til at hjælpe hinanden, sagde han, efter at han havde fået studenterhuen på.

Victor Boesen slutter gymnasietiden af med et snit på 12,3. Foto: Henning Hjorth

Hundredvis af 12-taller

Der er blevet givet nogle 12-taller med på vejen til klassen i løbet af af gymnasietiden.

358 12-taller er blevet fordelt på klassens 25 elever gennem de tre år, oplyser Sukkertoppen Gymnasium.

- De kan godt presse hinanden lidt i klassen. Ambitionsniveauet er tårnhøjt. Derinde har tonen været meget den lige vej frem, men de er gode til at rumme hinanden. De er gode ved hinanden og på den måde, trækker de hinanden op, siger rektor, Anne Birgitte Liberkind.

Nu er der kun kørsel med studentervogn fredag og en masse gilder tilbage af gymnasietiden for 3. D.