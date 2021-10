Superman springer ud

Er det en fugl? Er det et fly? Nej, det er såmænd bare den første biseksuelle Superman.

Det amerikanske tegneserieforlag DC Comics oplyste mandag i en pressemeddelelse, at den nye Superman, som er søn af Clark Kent og Lois Lane, snart vil indlede et romantisk forhold til en mand.

Parret kommer således til at kysse i det nummer af tegneserien, som udkommer til november, viser billeder fra tegneserien.

'Alle behøver helte'

Den nye Superman, hvis borgerlige navn er Jon Kent, beskrives af forlaget som værende biseksuel.

- Jeg har altid sagt, at alle behøver helte, og alle fortjener at se dem selv i deres helte. Og jeg er meget taknemmelig for, at DC og Warner Bros deler den idé, udtalte tegneserieforfatteren Tom Taylor i pressemeddelelsen.

- Superman har altid symboliseret håb, sandhed og retfærdighed. I dag repræsenterer han noget mere. I dag kan flere se sig selv i den mest magtfulde superhelt i tegneserieverdenen, fortsatte han.

Supermans søn er ikke den første tegneseriehelt, som springer ud. I marts annoncerede Marvel Comics sin første homoseksuelle Captain America, mens Aquaman præsenterede en sort, homoseksuel superhelt i sommer.

Derudover sprang den seneste Robin i Batman-tegneserien ud som biseksuel i august, ligesom Deadpool er kendt for at være panseksuel.

Nyheden fra DC Comics kommer på National Coming Out Day, der støtter LGBT-personer i at springe ud.