Supermarked dropper plastikposer

Discountkæden Aldi har tænkt sig at droppe salget af den klassiske plastpose til næste år

I takt med at de dystre udsigter for klodens fremtid kommer frem i lyset, læner plastik sig mere og mere mod titlen som et af verdens pt. mest upopulære materialer.

Verden over dukker der billeder op af store mængden plastik i havet og naturen, og mange ønsker derfor et opgør med det let tilgængelige men svært nedbrydelige materiale.

Senest valgte regeringen og støttepartierne i Finansloven at lægge en afgift på blandt andet plastikposer og engangsservice, og nu melder discountkæden Aldi sig i koret af butikker og virksomheder, der ønsker at begrænse brugen af plastik.

Således oplyser Aldi, at man i løbet af 1. halvår næste år vil udfase den klassiske plastikpose.

Det sker blandt andet for ikke at 'belaste kunderne med den nye afgiftstigning på plastposer', oplyser kæden i en pressemeddelelse.

Aldis plastposer er snart fortid. Foto: Aldi Danmark

I stedet vil kæden satse på mere bæredygtige poser. Hvilke poser, man vil kunne vælge imellem, er endnu uvist.

- Det er ikke helt fastlagt endnu, men det er noget, vi finder ud af fremadrettet, hvilke poser vi så skal tilbyde, siger Adli Danmarks CSR-chef, Katrine Milman, til Ekstra Bladet.

Ikke skraldepose

Hun fortæller, at man indtil videre har en kraftigere pose med mindst 80 procent genbrugsplast, som i første omgang vil blive brugt i butikkerne. Den pose koster lige nu 4,95 kroner, men den vil fremover koste 3,95. Den nuværende plastikpose, som bliver afskaffet, koster 2,50.

- Genbrugsposen er af en helt andet kvalitet, så man godt kan mærke, at det ikke er en plastikpose, men det virker mere som en taske, siger hun.

Risikerer man ikke stadig, at folk bare bruger den som skraldepose, og at den derfor ikke bliver genanvendt?

- Det tror jeg faktisk ikke. Hvis man har en i hånden, kan man helt tydeligt mærke, at det ikke er en pose på den måde, siger Katrine Milman.

Aldis bæredygtige pose, som fremover bliver en af flere muligheder til at transportere sin varer hjem - hvis man ikke selv har medbragt noget, at putte varerne i. Foto: Aldi Danmark

Aldi håber derfor, at deres kunder i højere grad vi genbruge poserne og medbringe dem frem for at købe en ny hver gang.

I pressemeddelelsen oplyser de, at regeringens beslutning om at indføre forhøjede afgifter på plastposer var med til at skubbe til beslutningen om helt at droppe poserne i forretningerne.

Ifølge Katrine Milman vurderer Aldis jurister, at den mere bæredygtige pose ikke vil blive ramt af de nye afgifter, idet den i højere grad kan genbruges. Derfor bør den ikke rammes at prisstigninger fremover.

Aldi har i alt 183 butikker spredt over landet.