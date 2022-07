Supermarked får bøde på 10.000 kr.

I Kvickly i Holte nord for København har Fødevarestyrelsen været fremme med bødeblokken og en sur smiley.

Her blev det nemlig konstateret, at den var gal med temperaturen i den veganske køler.

Det fremgår af kontrolrapporten.

Varmt pålæg

Displayet på køleren viste en temperatur på 4,4 grader. Her skulle man tro, at alt var i den skønneste orden. Men nej.

For ved nærmere eftersyn kunne Fødevarestyrelsen måle en temperatur langt over det tilladte.

I stedet for at køle en del af det veganske pålæg ved en temperatur på maksimalt fem grader og en anden del ved maksimalt otte grader, kunne styrelsens udsendte konkludere, at det blev opbevaret ved en temperatur på 11 grader.

Det udløste en sur smiley og en bøde på 10.000 kroner.

Vi er opmærksomme

I Kvickly er de ærgerlige over bøden, men de er allerede på sagen for at få rettet op.

- I går (14. juli, red.) fik vi repareret køleren. Den fik udskiftet dele og blev støvsuget godt igennem for blæsehuller.

- Den er oppe at køre, men der er ikke fødevarer i endnu. Vi holder øje med temperaturen, som lige nu står på 1,2 grader, og kontrollerer tre gange dagligt, at den står til det samme, oplyser en medarbejder til Ekstra Bladet.

Derudover er butikken ved at undersøge muligheden for at få en lukket køler i stedet for en åben, da temperaturen i butikken kan påvirke temperaturen i sådan en.