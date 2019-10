Supermarked får fjerde sure smiley på fem måneder

Dagli'Brugsen ved Visby i Sønderjylland har for fjerde gang på fem måneder modtaget en sur smiley fra Fødevarestyrelsen.

Supermarkedet har blandt andet fået anmærkninger for deres hygiejne i forbindelse med håndtering af fødevarer og for høje temperaturer i køledisken med fisk.

I den seneste kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen kan man blandt andet læse, at temperaturen for opbevaring af fersk fisk i butikken blev målt til 5,4 grader.

Den maksimalt tilladte temperatur er 2 grader.

Rapporten beskriver også, at der er 'tydelige belægninger af formodet skimmel' flere steder i butikken.

Supermarkedet har i forbindelse med de fire kontrolbesøg modtaget bøder til en samlet værdi af 19.500.

Ikke godt nok

- Det er fuldstændig rigtigt, at der har været fire negative smileys på stribe, og det er selvfølgelig helt utilfredsstillende, siger Informationsdirektør i Coop, Jens Juul Nielsen.

Han forklarer samtidig, at de gentagne dumpede kontrolbesøg skyldes, at butikken ligger i en gammel bygning med nedslidt inventar.

- Vi er i gang med at få indhentet tilbud for at få helt nyt køl- og frost, så problemet kan blive løst. For der vil blive ved med at opstå problemer med det anlæg, de har nu. Det er kun et spørgsmål om, hvor hurtigt det kan monteres, siger han.

En sjældenhed

Ifølge Jens Juul Nielsen er de mange sure smileys en sjældenhed i Coops butikker. Men han kalder dog samtidig Fødevarestyrelsens kontroller for en kærkommen lejlighed til at rette fejl, som de ikke selv opdager.

- Vi kører løbende kontrol i vores butikker, og hvis du kigger på vores samlede statistik, så ligger vi på mellem 98 og 99 procent glade smileyer.

- Men hvis det viser sig, at der alligevel er noget, vi ikke har haft styr på, så bruger vi Fødevarekontrollens rapport til at gå ud og lave en konkret handling, så vi kan få udbedret problemerne, siger han.