Supermarked nægter at sælge milkshake til Daniel hvis han giver den til hjemløs

40-årige Daniel Heard troede ikke sine egne ører, da han søndag i sidste uge fik at vide af en ansat i supermarkedet Tesco Esxpress i Lincoln, at han ikke måtte købe en milkshake.

Få minutter inden, da han var på vej ud for at handle, var han gået forbi et hjemløst par, og spurgt dem, om de var sultne. Ifølge ham selv køber han ofte nedsatte varer til hjemløse, hvis der er noget, de mangler.

Se også: Dennis 50.000 kr. fattigere: Jamen, jeg har logget på jobnet

Det skriver det lokale medie LincolnshireLive.

- Jeg tror, de sagde ja, så jeg sagde, at jeg ville købe noget lækkert til dem. Jeg gik ned ad gangen (i supermarkedet, red.) efter noget til mig selv, og så kom kvinden løbende over vejen og ind i butikken for at sige, at hun ikke var sulten, men at hun rigtig gerne ville have en milkshake.

'Lad være med at købe det til hende'

Kvinden blev med det samme konfronteret af en ansat i Tesco-supermarkedet, som bad hende forlade forretningen, fordi det kunne være, at hun ville stjæle.

- Så vendte fyren sig om mod mig, og sagde: 'Lad være med at købe det til hende', fortæller Daniel Heard, der kalder oplevelsen 'aldeles væmmelig'.

- Jeg sagde, at jeg bruger mine penge på, hvad jeg har lyst til, og han sagde, at hvis jeg gjorde det, ville de ikke betjene mig, raser han til LincolnshireLive.

Se også: Blogger ville spise gratis: Se restauratørs iskolde svar

Den hjemløse kvinde endte dog alligevel med at få sin milkshake, for Daniel Heard fik en ven til at gå ind i supermarkedet for at købe den til hende.

Efterfølgende var han rasende og besluttede sig for at klage direkte til Tesco.

- Hver gang sådan noget sker, kommer der ridser i min medmenneskelighed, siger Daniel Heard.

- De her mennesker sulter, og i sidste ende har de (butikken, red.) jo bare tænkt sig at smide det i skraldespanden, fortsætter han.

Se også: Henrettet: Gav sit sidste måltid til en hjemløs

En talsperson fra Tesco bekræfter overfor LincolnshireLive, at episoden har fundet sted i deres forretning i Lincoln og beklager.

- Den pågældende person (den hjemløse kvinde, red.) er for øjeblikket nægtet adgang i forretningen på grund af truende adfærd mod en af vores kollegaer. Men vi anerkender, at vi ikke skulle have afvist kunden, som i dette tilfælde købte varer, og vi undskylder for den fejl, vi har begået.