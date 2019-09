Supermarked tilbagekalder te

Der er et for højt niveau af et muligt kræftfremkaldende stof i en type te solgt i Aldi

Aldi tilbagekalder brændenælde-te. Der er i produktet fundet et for højt niveau af stoffer, der mistænkes for at være kræftfremkaldende, skriver supermarkedskæden i en pressemeddelelse.

Teen er solgt i Aldi-butikker i hele landet med en bedst før dato den 13. maj 2020. Produktet trækkes tilbage, fordi der er fundet et for højt indhold af pyrrolizidin alkaloider. Stoffet mistænkes for at være kræftfremkaldende.

Opdateres ...