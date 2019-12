Supermarked undskylder for uartig julesweater - kan du se hvad der er galt?

Det er nok de færreste, der vil betegne julesweatre som specielt smukke eller stilrene.

Men en særlig smagløs julesweater, der har været på hylderne hos supermarkedet Walmart i Canada, skaber nu stort postyr.

Supermarkedet har trukket sweateren tilbage og udsendt en undskyldning.

Det skriver blandt andre Independent, Global News og CNN.

Det er nemlig tilsyneladende gået lidt sent op for Walmart, at motivet på sweateren er en julemand, der sidder bag et bord med tre hvide striber foran sig. Under motivet står der 'Let it snow', og produktbeskrivelsen på Walmart i Canadas hjemmeside lød:

'Vi ved alle, hvordan sne fungerer. Det er hvidt, pulveragtigt, og den bedste sne kommer fra Sydamerika. Det er dårlige nyheder for den gode gamle julemand, der bor helt oppe på Nordpolen.'

'Det er derfor, julemanden nyder øjeblikket, når han får fat på noget god, columbiansk sne', lyder teksten videre med en slet skjult reference til kokain.

Overfor Global News undskylder en talsperson fra Walmart i Canada:

- Disse sweatre, solgt af en tredjepart-sælger på Walmart.ca, repræsenterer ikke Walmarts værdier og har ikke noget at gøre på vores hjemmeside.

- Vi har fjernet disse produkter fra vores markedsplads. Vi undskylder over for dem, det måtte have stødt.

Yall. Look at this description for this Christmas sweater from Walmart pic.twitter.com/lBdmKQ1JoZ — Jason John (@HurrbaSousJohn) December 7, 2019

Ifølge Independent var den 'uartige' julesweater produceret af firmaet Fun Wear. Walmart.ca har stadig flere andre sweatre fra producenten til salg - blandt andet med et motiv af et forbryderfoto af julemanden, og et, hvor julemanden angriber en brølende bjørn med en økse.

Independent har, indtil videre uden held, forsøgt at få en kommentar fra Walmart.

À propos julesweater - kan du huske denne vanvittige dille, der startede for et par år siden, hvor kvinder stikker brystet ud af trøjen og klæder det ud som rensdyr?