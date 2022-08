Supermarkeder bliver rippet for indkøbskurve

Kender du til samme problem? Så skriv til os på 1224@eb.dk eller sms på 1224 (koster alm. takst).

Martin Lundgaard har lagt mærke til en kedelig tendens i sin Spar-forretning i Nørre Bjert.

Han har nemlig mistet 20-30 indkøbskurve på blot et par måneder. Kurve, der altså koster 100 kr. stykket. Og problemet har aldrig været så slemt, som det er nu.

Det skriver JydskeVestkysten.

- Jeg skal ikke kunne sige, om folk tager kurvene med hjem, fordi vi nu har en højere minimumspris på bæreposer, men jeg ser faktisk mange, der direkte sætter indkøbskurven op i deres bagagerum, inden de kører afsted, fortæller Martin Lundgaard.

På grund af de forsvundne indkøbskurve har han været nødt til at tage alternative midler i brug for at få dem tilbage igen. Han har nemlig lavet et Facebook-opslag, hvor han efterlyser de mange indkøbskurve, uden det vil få konsekvenser.

- Jeg tror nu ikke rigtig på, at det sker. Mit Facebook-opslag, hvor jeg lover frit lejde, er nok mere en gimmick, men jeg håber alligevel, at det vil få nogen til at tænke sig om og tjekke, om de har nogen kurve stående derhjemme, siger han til JydskeVestkysten.

Og det er ikke kun Martin Lundgaard, der mister sine indkøbskurve.

SuperBrugsen i Vamdrup har nemlig mistet 36 ud af 40 kurve på under et år.

